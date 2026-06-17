سەمەيدە فۋتبول تورەشىسى 5 تاۋلىككە قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - سەمەيدەگى ماتچ كەزىندە ورىن العان وقيعا ءۇشىن فۋتبول تورەشىسى ارمان ەسمۇراتوۆ 5 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.
سوتتا انىقتالعانداي، وقيعا 2026-جىلدىڭ 14-ماۋسىمىندا «سپارتاك» ستاديونىندا «ەلىماي» جانە «ورداباسى» كلۋبتارى اراسىنداعى ويىن بارىسىندا بولعان.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، ەسمۇراتوۆ پەن ستاديونداعى جاعدايدىڭ تاعى ءبىر قاتىسۋشىسى اراسىنداعى جانجال كەزىندە تورەشى قوعامدىق ورىندا جانە كورەرمەندەردىڭ كوزىنشە بالاعات سوزدەر ايتىپ، ادەپسىز قيمىلدار كورسەتكەن.
سوت بۇل وقيعانىڭ بىرنەشە ايعاقپەن - بەينەجازبالارمەن، كۋاگەرلەر مەن جابىرلەنۋشىنىڭ تۇسىنىكتەمەلەرىمەن، پوليتسيا ماتەريالدارىمەن بىردەن بەكىتىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
وتىرىس بارىسىندا تاراپتاردىڭ ۋاجدەرى تىڭدالىپ، سودان كەيىن سوت ارمان ەسمۇراتوۆتىڭ ارەكەتتەرىندە ۇساق بۇزاقىلىق قۇرامى بار دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.
جاعدايدى اۋىرلاتاتىن نەمەسە جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلار انىقتالعان جوق. تەك سوت تورەشىنىڭ سوڭعى ءبىر جىل ىشىندە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعانىن، ءبىراق بۇدان ءتيىستى ناتيجە شىعارماعانىن ەسكەردى. قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ سيپاتى مەن قوعامدىق رەزونانستى ەسكەرە وتىرىپ، سوت 5 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ تۇرىندەگى جازانى تاعايىندادى، - دەپ حابارلادى اباي وبلىسى سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سوت شەشىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تەمىرلان اناربەكوۆ مباپپە مەن يامالدىڭ قاتارىنا قوسىلعانىن حابارلادىق.