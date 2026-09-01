نەسيە تاريحى قانشا جىل ساقتالادى؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا ءاربىر قارىز الۋشىنىڭ نەسيە تاريحى بولادى. بانكتەر نەمەسە ميكروقارجى ۇيىمدارى جاڭا قارىز بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدار كەزدە ءدال وسى مالىمەتكە قارايدى.
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى نەسيە بيۋرولارى جانە نەسيە تاريحىن قالىپتاستىرۋ تۋرالى» زاڭعا سايكەس قارىز الۋشى تۋرالى اقپارات نەسيە بيۋرولارىندا 5 جىل بويى ساقتالادى.
5 جىلدىق مەرزىم كەلىسىمشارت جاسالعان ساتتەن باستاپ ەمەس، قارىز الۋشى تۋرالى سوڭعى اقپارات تۇسكەن كۇننەن باستاپ ەسەپتەلەدى:
نەسيە تولىق وتەلسە: بەس جىلدىق مەرزىم بانك نەمەسە ميكروقارجى ۇيىمى نەسيە بيۋروسىنا بەرەشەك جابىلعانى تۋرالى قورىتىندى جازبانى بەرگەن كۇننەن باستاپ ەسەپتەلە باستايدى.
نەسيە نەمەسە مەرزىمى وتكەن قارىز بولسا: قارىز تۋرالى مالىمەت جاڭارتىلىپ تۇرعان جاعدايدا بەس جىلدىق مەرزىم باستالمايدى.
ايتا كەتەيىك، نەسيە بيۋرولارىنداعى بارلىق مالىمەت قۇپيا قورعالعان. ءوز نەسيە تاريحىڭىزدى ءوزىڭىز عانا كورە الاسىز، ال قارجى ينستيتۋتتارى تەك ءسىزدىڭ رەسمي كەلىسىمىڭىزبەن كورە الادى.