سەمەيدە قابدەش ءجۇمادىلوۆتىڭ 90 جىلدىعىنا ارنالعان ادەبي-سازدى كەش ءوتتى
سەمەي. KAZINFORM - سەمەي قالاسىنداعى اباي اتىنداعى قازاق مۋزىكالىق-دراما تەاترىندا قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى، مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى قابدەش ءجۇمادىلوۆتىڭ 90 جىلدىعىنا ارنالعان «ءداۋىردىڭ دارا قالامگەرى» اتتى ادەبي-سازدى ەسكە الۋ كەشى ءوتتى.
تاعىلىمدى شاراعا زيالى قاۋىم وكىلدەرى، اقىن-جازۋشىلار، مادەنيەت جانە ونەر قايراتكەرلەرى قاتىستى.
كەش بارىسىندا ءسوز سويلەگەن اباي وبلىسىنىڭ اكىمى بەرىك ءۋالي كورنەكتى قالامگەردىڭ قازاق ادەبيەتىندەگى ورنى مەن ۇلت رۋحانياتىنا قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.
- پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ: «كىتاپقۇمارلىق - جاقسى قاسيەت. شىن مانىندە، وزىق ويلى ۇلت بولۋدىڭ ەڭ توتە جولى -كىتاپ وقۋ» دەپ اتاپ وتكەن بولاتىن. بۇل ءسوزدىڭ ماڭىزى بۇگىنگى باسقوسۋدا ەرەكشە سەزىلدى. ءومىر جولى كۇرەسپەن باستالىپ، كەيىن ۇلت تاعدىرىمەن بىتە قايناسقان ءسوز زەرگەرى شىعارمالارىندا تاريحي ادىلەتتىلىك ماسەلەلەرىن، اتامەكەنگە دەگەن ساعىنىشتى، ەلدىك پەن ەركىندىك مۇراتىن تەرەڭ سۋرەتتەدى. قالامگەردىڭ «قازدار قايتىپ بارادى»، «كوكەيكەستى»، «باقىت جولىندا»، «دارابوز» سەكىلدى شىعارمالارى قازاق ادەبيەتىنىڭ التىن قورىنان بەرىك ورىن الدى، - دەدى ءوڭىر باسشىسى.
اكىم جازۋشىنىڭ شىعارماشىلىق مۇراسىنىڭ ماڭىزىنا دا توقتالدى.
- اسىرەسە قازاق كوشى مەن ۇلت تاعدىرىن ارقاۋ ەتكەن «سوڭعى كوش» ديلوگياسى جازۋشىنىڭ شىعارماشىلىق بيىگىن ايقىنداعان قۇندى تۋىندى رەتىندە باعالاندى. «ءولدى دەۋگە بولا ما، ايتىڭدارشى، ولمەيتۇعىن ارتىندا ءسوز قالدىرعان» دەپ ۇلى اباي ايتقانداي، ىستىق قايرات، نۇرلى اقىل، جىلى جۇرەكتى بويىنا جيعان دارا دارىن يەسىنىڭ باي مۇراسى، ەلدىك مۇراتقا ادال عۇمىرى حالقىمىزبەن بىرگە جاساي بەرەدى. رۋحانياتىمىزدىڭ شامشىراعىنا اينالعان قابدەش ءجۇمادىلوۆتىڭ ەسىمى ەل جادىندا ماڭگى ساقتالادى،-دەدى بەرىك ءۋالي.
شارا بارىسىندا قازاقستان جازۋشىلار وداعى باسقارماسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عالىم قاليبەك ءسوز سويلەپ، قالامگەردىڭ وتباسى مۇشەلەرىنە جانە وقىرماندارىنا ىزگى تىلەگىن جەتكىزدى.
جازۋشىنىڭ مەرەيتويىنا وراي وبلىستا ءبىرقاتار مادەني جانە عىلىمي ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلدى. اتاپ ايتقاندا، ءۇرجار اۋدانىندا «ءداۋىرىمىزدىڭ دارابوز جازۋشىسى» اتتى عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنتسيا ءوتىپ، سەمەيدەگى اباي كىتاپحاناسىندا «تاعدىرى ۇلتپەن ۇندەسكەن دارابوز جازۋشى» اتتى ەسكە الۋ كەشى ۇيىمداستىرىلدى.
كەش اياسىندا جازۋشىنىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىعىنا ارنالعان تەاترلاندىرىلعان قويىلىم ساحنالانىپ، قازاقستاننىڭ حالىق ارتىستەرى سەكەن تۇرىسبەك پەن مايرا ءىلياسوۆا، ءداستۇرلى انشىلەر ەركىن شۇكىمان مەن دىنيسلامبەك جايلاۋباي، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا جانە جەرگىلىكتى ونەرپازدار ونەر كورسەتتى.
قابدەش ءجۇمادىلوۆ ۇزاق جىلدار بويى «قازاق ادەبيەتى» گازەتىندە، «جازۋشى» باسپاسىندا جانە مەملەكەتتىك باسپالار كوميتەتىندە قىزمەت اتقارىپ، قازاق ادەبيەتىنىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوستى.