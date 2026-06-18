سەمەيدە كامەلەتكە تولماعان ەكى بالا جوعالىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كامەلەتكە تولماعان ەكى بالانىڭ جۇرگەن جەرىن انىقتاۋ بويىنشا ىزدەستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
اباي وبلىستىق پد باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ قولدا بار مالىمەتتەرىنە سايكەس، 17-ماۋسىم كۇنى ساعات 20:00 شاماسىندا 14 جاستاعى راقىمجان مانات ۇلى ۋكىرتايەۆ پەن 8 جاستاعى ءاليحان دارحان ۇلى قايراتوۆ سەمەي قالاسىنداعى ۆوستوچنىي كەنتى اۋدانىندا بولعان. وسىدان كەيىن ولاردىڭ قايدا كەتكەنى بەلگىسىز بولىپ وتىر.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى دەرەۋ ىزدەستىرۋ شارالارىن ۇيىمداستىردى. جەكە قۇرامعا باعدار بەرىلىپ، بالالار بولۋى مۇمكىن ورىندار تەكسەرىلىپ، ءۇي-ءۇيدى ارالاۋ جانە ىرگەلەس اۋماقتاردى قاراۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى قالا تۇرعىندارىنان ىزدەستىرۋگە كومەكتەسۋدى سۇرايدى. ەگەر بالالاردىڭ جۇرگەن جەرى تۋرالى قانداي دا ءبىر اقپارات بىلسەڭىز نەمەسە ولاردى تابۋعا كومەكتەسەتىن مالىمەتتەرىڭىز بولسا، دەرەۋ «102» نومىرىنە حابارلاسۋىڭىزدى سۇرايمىز، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.