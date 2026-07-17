سەمەيدە حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنىڭ 18 قىزمەتكەرى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - سەمەيدە حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنىڭ 18 قىزمەتكەرى ۇستالدى، - دەپ حابارلايدى «جەتىنشى ارنا».
تەلەارنا مالىمەتىنشە، ولار جۇرگىزۋشى كۋالىگىن ەمتيحانسىز ساتىپ، «وڭاي ولجاعا» اينالدىرعان. ونداعان ازامات وقىماي-اق جۇرگىزۋشى قۇقىعىنا يە بولعان.
تەرگەۋ دەرەگىنە سۇيەنسەك، زاڭسىز قىزمەت قۇنى 200 مىڭنان 500 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتكەن. اقشا تولەگەن ازاماتتارعا تەوريالىق سىناقتان ءوتۋ ءۇشىن ارنايى قۇرىلعىلار بەرىلىپ، پراكتيكالىق ەمتيحان مۇلدە تاپسىرىلماعان.
قازىر زاڭسىز جۇرگىزۋشى كۋالىگىن العان 30 ادامنان جاۋاپ الىنىپ، ولاردىڭ قۇجاتتارىن جارامسىز دەپ تانۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر. نەگىزگى كۇدىكتى قاماۋعا الىنسا، قالعاندارى ەشقايدا كەتپەۋ تۋرالى قولحاتپەن بوساتىلعان.
«زاڭسىز الىنعان جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىنىڭ كۇشىن جويۋ ماسەلەسى قىلمىستىق ءىستى سوتتا قاراۋ ناتيجەلەرى بويىنشا جانە سوت ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن شەشىلەدى»، - دەدى وبلىستىق پروكۋراتۋرا باسقارما باستىعىنىڭ ورىنباسارى اسحات وراقبايەۆ.