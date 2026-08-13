مەن سەنى ادام تانىماستاي ەتەمىن: شىمكەنتتە بۇرىنعى ايەلىنە قىشقىل توككەن كۇدىكتى ۇستالدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە بۇرىنعى ايەلىن اڭدىپ، ۇستىنە قاۋىپتى حيميالىق سۇيىقتىق توككەن ەر ادام ۇستالدى. اۋىر كۇيىك العان ايەل اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى.
«نەمولچيkz» قۇقىق قورعاۋ قورىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەرلى-زايىپتى شامامەن بەس جىل بۇرىن، بالا دۇنيەگە كەلگەننەن كەيىن اجىراسقان. ەر ادام بۇرىنعى ايەلىنىڭ اتىنا نەسيە راسىمدەپ، اليمەنت تولەۋدەن جالتارعان. ايەلدى اڭدۋ ءۇشىن ول جاڭا تەلەفون ءنومىرىن ساتىپ الىپ، ءوزىن كليەنت رەتىندە تانىستىرىپ، ونىڭ سۇلۋلىق سالونىنا جازىلعان.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، كۇدىكتى كەزدەسۋگە ارنايى كيىم كيىپ، كانيسترمەن كەلگەن. ول ايەلدىڭ ۇستىنە قىشقىل توگىپ، «مەن سەنى ادام تانىماستاي ەتەمىن» دەگەن. ايەلدىڭ ايتۋىنشا، سۇيىقتىق ونىڭ كيىمىن بىردەن كۇيدىرىپ جىبەرگەن. قازىر ايەل اۋرۋحانادا ەم قابىلداپ جاتىر. وعان بىرنەشە كۇردەلى وتا جاساپ، تەرى اۋىستىرىپ سالۋ قاجەت.
شىمكەنت قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى رەزونانس تۋدىرعان وقيعاعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، كۇدىكتىنىڭ ۇستالعانىن راستادى.
- 2-تامىزدا دەنە جاراقاتتارىمەن شىمكەنت قالاسىنىڭ تۇرعىنى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. انىقتالعانداي، بۇرىنعى كۇيەۋى كەزدەسۋگە الداپ شاقىرىپ، ايەلدىڭ ۇستىنە سۇيىقتىق توگىپ، وقيعا ورنىنان قاشىپ كەتكەن. بۇل فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
پوليتسيا قىلمىستىق ءىس بويىنشا كۇدىكتىنىڭ جەدەل تۇردە انىقتالىپ، باسقا وڭىردە ۇستالعانىن ناقتىلادى.
- پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇدىكتىنى سول كۇنى-اق انىقتاپ، الماتى قالاسىندا ۇستادى. قازىرگى ۋاقىتتا ول كۇزەتپەن قاماۋدا وتىر. تەرگەۋ بارىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن پوليتسيا حابارلاماسىندا.