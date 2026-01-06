سوزدەن گورى ىسكە جاقىن اداممىن - گەننادي گولوۆكين
استانا. قازاقپارات – World Boxing ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكين 2026-جىلعا ارنالعان باستى ماقساتتارىن اتادى.
گولوۆكين World Boxing ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ 2025-جىلدىڭ سوڭىندا سايلانعان. وعان دەيىن ول اتالعان ۇيىمنىڭ وليمپيادالىق كوميسسياسىن باسقارعان.
ونىڭ ايتۋىنشا، World Boxing ءۇشىن سپورتشىلار - باستى قۇندىلىق ءارى نەگىزگى باسىمدىق. ۇيىم الداعى ۋاقىتتا سپورتشىلاردىڭ باسقارۋ جۇيەسىندەگى ءرولىن كۇشەيتىپ، ىرىكتەۋ مەن بىلىكتىلىك الۋ جولدارىنىڭ اشىق ءارى ءادىل بولۋىن قامتاماسىز ەتپەك. سونىمەن قاتار ولاردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى. سپورتشىلاردىڭ فيزيكالىق جانە پسيحولوگيالىق ساۋلىعى، سونداي-اق كونسۋلتاتيۆتىك جانە وكىلدىك قۇرىلىمدارعا تولىققاندى قاتىسۋى دا نازاردان تىس قالمايدى.
«مەن سوزدەن گورى ىسكە جاقىن اداممىن. الداعى جىلى ۇيىم مۇشەلەرىنىڭ بارلىعىمەن تۇراقتى بايلانىستا بولىپ، تىعىز ءارى ناتيجەلى جۇمىس ىستەۋدى ماقسات ەتەمىن. بىرلەسە وتىرىپ، World Boxing- ءتىڭ ورنىقتى ءارى تابىستى بولاشاعىنا بەرىك نەگىز قالايمىز دەپ سەنەمىن. بارشامىزعا بىرلىگى مىعىم، ناتيجەلى 2026-جىل تىلەيمىن. بۇل - قارقىندى ەڭبەك، ناقتى ىلگەرىلەۋ مەن ورتاق جەتىستىكتەر جىلى بولۋعا ءتيىس»، - دەپ كەلتىرەدى گولوۆكيننىڭ ءسوزىن World Boxing- ءتىڭ رەسمي سايتى.