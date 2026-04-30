«سوزبەن جەتكىزۋ قيىن»: داعىستان تۇرعىنى قازاقستاندىقتارعا العىس ايتتى
اتىراۋ. KAZINFORM - داعىستان تۇرعىنى وماراسحاب احمەدوۆ قازاقستاندىقتاردى قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، تاسقىن سالدارىن جويۋ كەزىندە كورسەتىلگەن كومەك ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان تاراپىنان كورسەتىلگەن قولداۋ دەر كەزىندە ءارى ءتيىمدى بولعان. قازىرگى ۋاقىتتا وڭىردە قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
قازىر داعىستاننىڭ كاسپيسك قالاسىنا جاقىن ەلدى مەكەندەردە «Asar Ume» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ 40 قا جۋىق ەرىكتىسى جۇمىس ىستەپ جاتىر. ولار سۋ تاسقىنى سالدارىنان ىستەن شىققان اۋىزسۋ جۇيەسىن قالپىنا كەلتىرۋمەن اينالىسىپ جاتىر. سونىمەن قاتار، قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىنەن گۋمانيتارلىق كومەك جىبەرىلىپ، زارداپ شەككەندەرگە جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىلۋ ۇستىندە.
- قازاقستاننان كورسەتىلگەن كومەكتى ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. قيىن ساتتە دەر كەزىندە قولداۋ ءبىلدىرىپ، ناقتى ىسپەن كومەكتەستى. اسىرەسە، ەرىكتىلەردىڭ كەلىپ، سۋ جۇيەسىن قالپىنا كەلتىرۋگە اتسالىسۋى - ۇلكەن كومەك. مۇنداي قولداۋدى ءبىز جوعارى باعالايمىز، - دەدى وماراسحاب احمەدوۆ.
وماراسحاب احمەدوۆ سوڭعى ەكى جىلدا قازاقستان مەن داعىستان اراسىنداعى بايلانىس نىعايعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، بۇل كومەك - تەك ماتەريالدىق ەمەس، حالىقتار اراسىنداعى شىنايى باۋىرلاستىقتىڭ بەلگىسى.
قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى - جاي عانا مەرەكە ەمەس ەكەنىن ءىس جۇزىندە كوردىك. سىزدەر دوستىق پەن باۋىرلاستىقتى ناقتى ىسپەن دالەلدەپ وتىرسىزدار. بۇل - حالىقتار اراسىنداعى شىنايى بايلانىستىڭ كورىنىسى. وسىنداي ىنتىماق ءارقاشان نىعايا بەرسىن، - دەپ تىلەك ءبىلدىردى ول.
ءسوز سوڭىندا ول قازاق حالقىنا العىس ايتىپ، ەكى ەل اراسىنداعى باۋىرلاستىق بايلانىستىڭ ودان ءارى نىعايا بەرۋىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، 2 جىل بۇرىن اتىراۋ وڭىرىندە تاسقىن بولعان ساتتە ءدال وسى وماراسحاب احمەدوۆ اتىراۋعا 50 مىڭ قاپ الىپ كەلىپ، كومەك قولىن سوزعان ەدى. بۇدان كەيىن دە تاراپتار اراسىنداعى بايلانىس ۇزىلمەي، داعىستان حالقى قولداۋ كورسەتتى.
ەسكە سالايىق، ناۋرىز ايىنىڭ سوڭىندا رەسەيدەگى داعىستان رەسپۋبليكاسىندا نوسەر سالدارىنان اۋقىمدى سۋ تاسقىنى بولىپ، جۇزدەگەن ەلدى مەكەن جارىقسىز قالىپ، توتەنشە جاعداي جاريالانعان ەدى.
تابيعي اپاتتان ماحاچكالا، دەربەنت قالالارى مەن رەسپۋبليكانىڭ بىرنەشە اۋدانى قاتتى زارداپ شەككەن. جالپى تاسقىن 6 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى، 200 دەن استام ادام قۇتقارىلدى. زارداپ شەككەندەردىڭ جالپى سانى 6200 دەن استى.