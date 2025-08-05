سوزگە كەلىپ قالعان: ايەلىن كولىگىنىڭ جۇكسالعىشىنا سالىپ العان ەر ادام قاماۋعا الىندى
استانادا ەر ادام كولىگىنىڭ جۇك سالعىشىنا ايەل ادامدى سالىپ الىپ، كولىگىن ايداپ كەتكەنى تۋرالى ۆيدەو الەۋمەتتىك جەلىدە تارالدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
Instagram جەلىسىندەگى Astana_brothers پاراقشاسىندا جاريالانعان ۆيدەودا ەر ادام كولىگىنىڭ جۇك سالعىشىن اشقاندا ايەل ادامنىڭ جاتقانىن بايقاۋعا بولادى. ولار سوزگە كەلىپ قالعانى، الايدا كەيىن جۇرگىزۋشى جۇك سالعىشتى قايتا جاۋىپ، ايەل ادام ىشتە قالعان كۇيى كولىكتى ايداپ كەتكەنى كورىنەدى.
استانا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان جاعدايعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
اتالعان فاكتى بويىنشا قۇقىقبۇزۋشى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. سوت بۇل قۇقىقبۇزۋشىلىق ءۇشىن اكىمشىلىك جازا تاعايىنداۋ تۋرالى قاۋلى شىعاردى. قازىرگى ۋاقىتتا قۇقىقبۇزۋشى اكىمشىلىك قاماۋعا الىنعان تۇلعالارعا ارنالعان ارنايى قابىلداۋ ورنىنا ورنالاستىرىلدى، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.