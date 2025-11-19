سويلەۋ ىرعاعىنا قاراپ مي ساۋلىعى تۋرالى اقپارات الۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات - كانادالىق عالىمدار ادامنىڭ سويلەۋ مانەرىندە كىدىرىستەردىڭ جيىلىگى مەن «ە-ە»، «م-م» سياقتى ىركىلىستەر ويلاۋ قابىلەتىنىڭ دەڭگەيى مەن كوگنيتيۆتىك ساۋلىعىنىڭ بەلگىلەرى ەكەنىن انىقتادى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Journal of Speech ،Language and Hearing Research جۋرنالىندا جاريالاندى.
زەرتتەۋگە تورونتو ۋنيۆەرسيتەتى، Baycrest گوسپيتالى جانە يورك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى قاتىسقان. ولار سويلەۋ ىرعاعى مەن قۇرىلىمىن تالداۋ ارقىلى جۇمىس جادىن، نازاردى جانە كوپ مىندەتتى ءبىر ۋاقىتتا ورىنداۋ قابىلەتىن، ياعني ميدىڭ اتقارۋشى فۋنكتسيالارىن باعالاۋ مۇمكىن ەكەنىن دالەلدەدى.
سويلەۋ ۇلگىلەرى 65 پەن 75 جاس ارالىعىنداعى 67 ادامنىڭ قاتىسۋىمەن جينالدى. قاتىسۋشىلارعا سۋرەتتى سيپاتتاپ سويلەۋ تاپسىرماسى بەرىلگەن، ءارى ولار كوگنيتيۆتىك تەستىلەردەن وتكەن. عالىمدار سويلەۋدىڭ 700 دەن استام لينگۆيستيكالىق پارامەترىن زەرتتەپ، ولاردىڭ ىشىندە ءسوز تابۋداعى كىدىرىس پەن سويلەۋ جىلدامدىعىنىڭ ميدىڭ جۇمىس جادىمەن تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن انىقتادى.
ناتيجەسىندە «ءسوز تابۋ قيىندىعى» مەن سويلەۋدەگى كىدىرىستەر جيىلىگى ادامنىڭ اتقارۋشى فۋنكسيالارىنىڭ السىرەۋىنىڭ ەڭ ناقتى كورسەتكىشى ەكەنى دالەلدەندى. مۇنداي وزگەرىستەر كوبىنە جاسقا بايلانىستى كوگنيتيۆتىك باياۋلاۋ مەن نەيرودەگەنەراتيۆتى اۋرۋلاردىڭ العاشقى بەلگىلەرىمەن ۇشتاسادى.
عالىمدار بولاشاقتا تابيعي سويلەۋدى اۆتوماتتى تۇردە تالدايتىن جۇيەلەر مي جۇمىسىنىڭ بۇزىلۋىن ەرتە كەزەڭدە انىقتايتىن قاراپايىم ءارى قولجەتىمدى قۇرالعا اينالۋى مۇمكىن دەپ سانايدى.
زەرتتەۋ اۆتورلارى الداعى ۋاقىتتا قاتىسۋشىلاردى بىرنەشە جىل بويى باقىلاپ، سويلەۋ مانەرىنىڭ وزگەرىسى ميدىڭ جاعدايىمەن قالاي بايلانىساتىنىن ناقتىلاۋدى جوسپارلاپ وتىر.