سوتتا پروكۋرور Bek Air ۇشاعىنىڭ اپاتىنا كىمدەر كىنالى ەكەنىن ايتتى
الماتى. KAZINFORM - تۇركسىب اۋداندىق سوتىندا 2019-جىلى بولعان Bek Air ۇشاعىنىڭ اپاتىنا قاتىستى سوتتىڭ جارىس ءسوزى ءوتتى.
سوت زالىندا ايىپتالۋشىلار ورىندىعى بوس تۇر. سەبەبى ءىس بويىنشا ايىپتالۋشىلار رەتىندە كورسەتىلگەن ۇشقىشتار - مەيىرجان مولداقۇلوۆ پەن مارات مۇراتبايەۆ اپات كەزىندە قازا تاپتى.
جارىس ءسوز كەزىندە پروكۋرور ايدوس پالمانوۆ ۇشاق اپاتىنا اۋە كەمەسىن باسقارعان ۇشقىشتار كىنالى ەكەنىن ايتتى.
- اۋە اپاتى سالدارىنان 13 ادام قازا تاپتى. 53 ادام ءارتۇرلى دەنە جاراقاتىن الدى: 10 ادام اۋىر، 19 ادام ورتاشا، 21 ادام جەڭىل جاراقات الدى. تاعى 3 ادام سوققى مەن جاراقات العان، ءبىراق ولاردىڭ دەنساۋلىعىنا كەلگەن زيان دارەجەسى انىقتالماعان. سوتتان ۇشقىشتار - مارات مۇراتبايەۆ پەن مەيىرجان مولداقۇلوۆتى كىنالى دەپ تانىپ، ولاردىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى قىلمىستىق جازا قولدانباۋدى، ال جابىرلەنۋشىلەردىڭ ازاماتتىق تالاپتارىن تولىق كولەمدە قاناعاتتاندىرۋدى سۇرايمىن. «Bek Air» ا ق- نان جابىرلەنۋشىلەردىڭ پايداسىنا مورالدىق جانە ماتەريالدىق زالال رەتىندە 4870292195 تەڭگە جانە 7 مىڭ ا ق ش دوللارىن ءوندىرىپ بەرۋدى سۇرايمىن، - دەدى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى.
پروكۋروردىڭ ايتۋىنشا، ەكيپاج مۇشەلەرى قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق نورماتيۆتىك اكتىلەرىنىڭ، ۇشاقتىڭ تەحنيكالىق جانە پايدالانۋ قۇجاتتارىنىڭ، اۋە كەمەسىن پايدالانۋ جانە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىقتاردىڭ، سونداي-اق ICAO (حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمى) ستاندارتتارى مەن Bek Air كومپانياسىنىڭ ىشكى قۇجاتتارىنىڭ تالاپتارىن بۇزعان.
- بۇل ەرەجەلەردىڭ ساقتالماۋى سالدارىنان اۋە كەمەسى قاناتتارىندا مۇز جانە قار جينالعان. بۇل جاعداي ەكيپاجدىڭ مۇزدانۋ جاعدايىنداعى قاتە ءىس-ارەكەتتەرىمەن قوسىلىپ، ادام ولىمىنە اكەلگەن اپاتقا سەبەپ بولدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار اپات سالدارىنان الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنا جالپى سوماسى 22895256 تەڭگە ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرىلگەنى حابارلاندى.
- اۋە كەمەسىنىڭ كومانديرى مۇراتبايەۆ پەن ەكىنشى ۇشقىش مولداقۇلوۆ ۇزاق جىلدىق تاجىريبەسىنە سەنىپ، ءوز كاسىبي داعدىلارىنا ارقا سۇيەي وتىرىپ، نەمقۇرايلىق پەن وزىمشىلدىك تانىتقان. ولار ءوز ارەكەتىنىڭ قاۋىپتى سالدارىن الدىن الا بولجاسا دا، تەحنيكالىق قۇجاتتامانىڭ تالاپتارىن ورىنداماعان. وسىلايشا اۋە كولىگىن پايدالانۋ ەرەجەلەرىن بۇزىپ، ابايسىزدا ەكى جانە ودان دا كوپ ادامنىڭ ولىمىنە، سونداي-اق اۋىر جانە ورتاشا دەنە جاراقاتتارىنا جانە ءىرى كولەمدەگى ماتەريالدىق زالالعا اكەلگەن. بۇل ارەكەت قىلمىستىق كودەكستىڭ 344-بابىنىڭ 3-بولىگى بويىنشا باعالانادى، - دەدى پروكۋرور.
بۇعان دەيىن سوتتا Bek Air ۇشاق اپاتىنىڭ سەبەبىن دالىرەك انىقتاۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت ساراپتاماسىن پايدالانۋ ۇسىنىلدى. سونداي-اق سوت Bek Air اۋە كومپانياسىنىڭ مۇلكىنە شەكتەۋ قويدى.
ەسكە سالايىق، 2019-جىلدىڭ 27-جەلتوقسانىندا الماتىدان استانا قالاسىنا ۇشىپ شىققان Bek Air كومپانياسىنىڭ ۇشاعى راداردان جوعالىپ كەتتى. كەيىن 95 جولاۋشىسى جانە 5 ەكيپاج مۇشەسى بار ۇشاقتىڭ اپاتقا ۇشىراعانى ءمالىم بولدى.
ۇشاق جەرگە قۇلاعان سوڭ سىرعاناپ بارىپ اۋەجاي اۋماعىنا جاقىن تۇستاعى اۋىل شەتىندەگى ەكى قاباتتى ۇيگە سوعىلعان. سالدارىنان 12 ادام قازا تاپتى. وسىدان كەيىن Bek Air اۋە كومپانياسىنا تيەسىلى توعىز Fokker-100 ۇشاعىنىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى.
2021-جىلى الماتى وبلىسىنىڭ تالعار اۋداندىق سوتى اۋەجاي ماڭىنداعى جەر ۋچاسكەلەرىن زاڭسىز ساتقان بۇرىنعى شەنەۋنىكتەر مەن ريەلتورعا قاتىستى ۇكىم شىعاردى.