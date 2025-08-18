سوتتا ەرنار جيەمباي رۋسلان بەردەنوۆتەن بىرنەشە مارتە كەشىرىم سۇرادى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق ءىسى بويىنشا سوت تىڭدالىمى جالعاسىپ جاتىر.
وتىرىستا ايىپتالۋشى ەرنار جيەمباي ءسوز الىپ، جابىرلەنۋشىدەن بىرنەشە رەت كەشىرىم سۇرادى.
- سىزدەن كەشىرىم سۇرايمىن، دەنىڭىزگە ساۋلىق تىلەيمىن. وسىنداي وقىس وقيعا بولىپ قالدى. ولتىرگىم كەلمەدى. ولتىرۋگە نيەتىم دە بولعان جوق. ءسىزدى سىيلايمىن، قۇرمەتتەيمىن. وسى وقيعا بولسا دا، بولماسا دا، ءسىزدى ءومىرىمنىڭ سوڭىنا دەيىن قۇرمەتتەيمىن. اللا جازسا، بوستاندىققا شىقسام، ەر جىگىت رەتىندە الدىڭىزعا كەلىپ كەشىرىم سۇرايمىن، - دەدى ول.
الايدا رۋسلان بەردەنوۆ ايىپتالۋشى ءادىل جازاسىن الۋى كەرەك دەپ تالاپ ەتتى.
- سەنىڭ العاشقى اتقان وعىڭ تۋرا باسىما باعىتتالدى. بۇل بەينەماتەريالداردان دا كورىنىپ تۇر. «ولتىرگىم كەلمەدى» دەگەنىڭ جالعان اڭگىمە. مەنى اللانىڭ قۇدىرەتى عانا قۇتقاردى. وكپەمنىڭ 20 پايىزى الىنىپ تاستالدى، باۋىرىمدى شاشىپ، قايتا جينادى، بەس ساعات بويى وتا جاسالدى، - دەدى جابىرلەنۋشى.
ال ەرنار جيەمباي سوزىندە وتباسى مەن بالا-شاعانىڭ ءبىر-بىرىمەن جاۋلاسىپ كەتپەيتىنىن قالايتىنىن ايتىپ، كىناسىن مويىندادى.
- رۋسلان ارىسبەك ۇلى، سىزدەن كەشىرىم سۇرايمىن. مەنىڭ كەسىرىمنەن ەكى وتباسى، بالا- شاعامىز جاۋلاسىپ كەتپەسىنشى. ءوتىنىشىم سول عانا. تەمىر توردىڭ ارجاعىنا كەتىپ بارامىن. كىنالى مەنمىن، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق تۋرالى ءىس سوتقا جولدانعانىن جازعان بولاتىنبىز.
21-ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.
رۋسلان بەردەنوۆ اقپان ايىنىڭ سوڭىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.