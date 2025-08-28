سوت وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترىن قاماۋعا الۋ تۋرالى ءوتىنىشتى قابىلدامادى
استانا. KAZINFORM - سارسەنبى كۇنى سەۋل سوتى اسكەري جاعداي ەنگىزۋگە قاتىسى بار دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر حان دوك سۋدى قاماۋعا الۋ تۋرالى ءوتىنىشتى قابىلدامادى، دەپ حابارلايدى Yonhap اگەنتتىگى.
بۇرىنعى پرەمەر-مينيسترگە توڭكەرىس جاساۋشىعا كومەكتەستى، رەسمي قۇجاتتاردى بۇرمالاپ، جويدى، جالعان كۋالىك بەردى جانە باسقا دا قىلمىستار جاسادى دەگەن ايىپ تاعىلدى.
سوت نەگىزگى فاكتىلەر مەن كۇدىكتىنىڭ ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرۋ بويىنشا قۇقىقتىق پىكىرتالاسقا رۇقسات بەرىلەتىنىن ايتتى.
تەرگەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، حان دوك سۋ جارلىق جاريالانعانعا دەيىن مينيسترلەر كابينەتىنىڭ وتىرىسىن شاقىرۋدى ۇسىنىپ، سوعىس جاعدايىن ەنگىزۋگە ىقپال ەتكەن. ول سونداي-اق جارلىقتىڭ زاڭدىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان دەكلاراتسيا دايىنداپ، ارتىنشا جويىپ جىبەردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى. ول سونداي-اق كونستيتۋتسيالىق سوت پەن ۇلتتىق جينالىسقا جالعان كۋالىك بەردى دەپ ايىپتالىپ وتىر.
يۋن سوك ەل مينيسترلەر كابينەتىنىڭ تاعى ەكى مۇشەسى، بۇرىنعى قورعانىس ءمينيسترى كيم ەن حەن مەن بۇرىنعى ىشكى ىستەر ءمينيسترى لي سان مين جەلتوقسان ايىندا اسكەري جاعداي ەنگىزۋ ارەكەتىنە قاتىسى بار دەگەن ايىپپەن قاماۋعا الىندى.
سوت بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى يۋن سوك ەلدى وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا اسكەري جاعداي ەنگىزۋ ارەكەتى ءۇشىن قاماۋعا الۋ تۋرالى وردەر شىعارعان.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ ەكس-پرەزيدەنتى قاماۋدا قالا بەرەدى.