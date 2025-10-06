سوت ترامپقا پورتلەندكە اسكەر جىبەرۋگە تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - ورەگون شتاتىنىڭ فەدەرالدى سۋدياسى ترامپ اكىمشىلىگىنە كاليفورنيادان نەمەسە كەز كەلگەن باسقا شتاتتان ۇلتتىق گۆارديا اسكەرىن ورەگون شتاتىنىڭ پورتلەند كوشەلەرىنە ورنالاستىرۋعا تىيىم سالدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
جەكسەنبى كۇنگى سوت وتىرىسىندا ا ق ش وكرۋگىنىڭ سۋدياسى كارين يممەرگۋت كاليفورنيانىڭ ۇلتتىق گۆارديانىڭ 300 گە جۋىق اسكەري قىزمەتكەرىنىڭ پورتلەندكە جىبەرىلۋىنە توسقاۋىل قويۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قاناعاتتاندىردى.
اق ءۇي مالىمدەمەسىندە كاليفورنيا ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ اسكەرى ورەگونعا جىبەرىلەتىنى ايتىلعان.
پەنتاگوننىڭ رەسمي وكىلى شون پارنەلل جەكسەنبىدە كاليفورنيا ۇلتتىق گۆاردياسى «ا ق ش ميگراتسيا جانە كەدەن ورگاندارىنا جانە رەسمي مىندەتتەردى اتقاراتىن باسقا فەدەرالدى قىزمەتكەرلەرگە، سونىڭ ىشىندە فەدەرالدى زاڭداردى ورىنداۋعا جانە فەدەرالدى مەنشىكتى قورعاۋعا قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن لوس-انجەلەستەن پورتلەندكە اۋىستىرىلىپ جاتقانىن» ايتتى. ورەگون گۋبەرناتورى، دەموكرات تينا كوتەك كەيبىر اسكەرلەر ورەگونعا سەنبى كۇنى كەشكە كەلگەنىن راستادى.
- فاكتىلەر وزگەرگەن جوق. ورەگونعا اسكەر شاقىرۋدىڭ قاجەتى جوق. پورتلەندتە تارتىپسىزدىك جوق. ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق. ورەگون - ءبىزدىڭ ءۇيىمىز، اسكەري نىسانا ەمەس. ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرىنە قارسى تۇرۋ ءۇشىن ءسوز بوستاندىعى قۇقىعىن پايدالاناتىن ورەگوندىقتار مۇنى بەيبىت جولمەن جاساۋى كەرەك، - دەگەن ول بۇل ارەكەتتى ايىپتادى.
تەحاس ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ دايىندىق رەجيمىنە كوشكەنى اتالىپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ترامپ مەمفيسكە ۇلتتىق گۆارديا اسكەرىن كىرگىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويعان بولاتىن.