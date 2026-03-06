سوت ساراپتاماسى جۇيەسىندە ەندى كومپيۋتەرلىك توموگرافيا قولدانىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سوت ساراپتاماسىنا ارنالعان ارنايى ءۇي-جايلار مەن ساراپتامالاردى جۇرگىزۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى.
قۇجاتقا سايكەس، سوت-مەديتسينالىق، سوت-ناركولوگيالىق جانە سوت-پسيحياتريالىق ساراپتامالار جۇرگىزىلەتىن ارنايى جابدىقتالعان ءۇي-جايلار بويىنشا ەسەپتىك نورماتيۆتەر تولىقتىرىلادى.
اتاپ ايتقاندا، 2-قوسىمشاداعى قۇرال-جابدىقتاردى ورنالاستىرۋعا ارنالعان الاڭدار تىزىمىنە كومپيۋتەرلىك توموگرافيا جۇرگىزۋگە ارنالعان ءۇي- جاي ەنگىزىلەدى. ونىڭ ەسەپتىك اۋدانى 73 شارشى مەتر بولىپ بەلگىلەنەدى.
سونىمەن قاتار 5-قوسىمشادا فيليالدىڭ ءمايىت ساراپتاماسى بولىمشەسىن مەديتسينالىق تەحنيكامەن جاراقتاندىرۋدىڭ ەڭ از نورماتيۆىنە كومپيۋتەرلىك توموگراف ەنگىزىلىپ، ءبىر بولىمشە ءۇشىن بىرەۋى بەلگىلەنەدى.
بۇدان بولەك سوت ساراپتاماسى ورگاندارىندا سوت ساراپتامالارى مەن زەرتتەۋلەردى ۇيىمداستىرۋ جانە جۇرگىزۋ قاعيدالارىنا دا وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى.
- مايىتكە ساراپتاما جۇرگىزىپ ءولىمنىڭ سەبەبىن انىقتاۋ جانە قاۋلىدا كورسەتىلگەن وزگە دە ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن تاعايىندالادى. ساراپتاما ءمايىتتى اشۋ ارقىلى جۇرگىزىلەدى، ال قاجەت بولعان جاعدايدا ءمايىتتى زەرتتەۋ بارىسىندا كومپيۋتەرلىك توموگرافيانى (ءتيىستى جابدىق بولعان جاعدايدا) پايدالانادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونداي-اق ساراپتاما ەرتە مايىتتىك وزگەرىستەر بايقالعاننان كەيىن دە باستالۋى مۇمكىن ەكەنى ناقتىلاندى. ال بۇل وزگەرىستەر پايدا بولعانعا دەيىن ءمايىتتى زەرتتەۋ تەك ءولىم فاكتىسى انىقتالىپ، ءولىم تۋرالى اكت راسىمدەلگەننەن كەيىن عانا جۇرگىزىلەدى.
اتالعان بۇيرىق 15-ناۋرىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا ءۇندىستاننىڭ سوت ساراپتاماسى جانە IT- كريميناليستيكا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى اشىلاتىنىن جازعانبىز.
2024 -جىلى سوت ساراپتامالارى قىزمەتتەرىنىڭ تىزبەسىن كەڭەيتۋ ماقساتىندا ەلىمىزدە سوت ساراپتاماسىنىڭ جاڭا ءتۇرى زياتكەرلىك مەنشىك وبەكتىلەرىنە ساراپتاما جۇرگىزۋ قىزمەتى ىسكە قوسىلعان ەدى.