سوت ساراپتامالارى ورتالىعىنىڭ اقىلى قىزمەت كورسەتۋى قانشالىقتى زاڭدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك سوت ساراپتاماسى مەكەمەلەرىنىڭ اقىلى نەگىزدە قىزمەت كورسەتۋى قولدانىستاعى زاڭناماعا قايشى كەلمەيدى جانە بۇل قىزمەت ءتۇرى كاسىپكەرلىك قىزمەت ەمەس.
بۇل تۋرالى ق ر ادىلەت مينيسترلىگى سوت ساراپتامالارى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى بايتىلەسوۆ باقىتجان تولەن ۇلى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا جۋرناليستىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرۋ كەزىندە مالىمدەدى.
بريفينگ بارىسىندا جۋرناليستەر سوت ساراپتامالارى ورتالىعىنىڭ وڭىرلىك فيليالدارى اقىلى نەگىزدە مامان قورىتىندىسىن ۇسىنىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتىپ، بۇل قىزمەت ءتۇرىنىڭ جەكەمەنشىك ساراپشىلار جۇمىس ىستەپ تۇرعان باسەكەلەستىك ورتادا قانشالىقتى زاڭدى ەكەنى جونىندە سۇراق قويدى.
- ءيا، بۇل زاڭدى. بىرىنشىدەن، سوت-ساراپتامالىق قىزمەت كاسىپكەرلىك قىزمەت ەمەس. ونىڭ باستى ماقساتى - پايدا تابۋ ەمەس، ساراپتاما تاعايىندايتىن ورگانداردى وبەكتيۆتى ناتيجەمەن قامتاماسىز ەتۋ. سونىمەن قاتار زاڭنامادا ورتالىقتىڭ اقىلى نەگىزدە زەرتتەۋ جۇرگىزۋىنە تىيىم سالىنباعان. ءبىزدىڭ جارعىمىزدا زەرتتەۋلەردى شارتتىق نەگىزدە جۇرگىزۋ قۇقىعىمىز كورسەتىلگەن، - دەدى باقىتجان بايتىلەسوۆ.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، ورتالىقتىڭ جارعىسى ءتيىستى انتيمونوپوليالىق ورگانمەن كەلىسىلگەن، جانە بۇل قىزمەت مەكەمەنىڭ قوسىمشا قىزمەت ءتۇرى رەتىندە قاراستىرىلعان.
- جارعىمىز انتيمونوپوليالىق ورگانمەن كەلىسىلگەن. سونىمەن قاتار بۇل قىزمەت ورتالىقتىڭ قوسىمشا قىزمەتى رەتىندە ونىڭ جۇمىس ىستەۋىن جانە دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان، - دەپ تولىقتىردى ول.
بۇعان دەيىن ساراپتاما ناتيجەسىمەن كەلىسپەگەن جاعدايدا قايدا جۇگىنۋ كەرەك ەكەنىن جازعانبىز.