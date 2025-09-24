سوت ساراپتاما ناتيجەسىمەن كەلىسپەگەن جاعدايدا قايدا جۇگىنۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - ەگەر جۇرگىزىلگەن سوت ساراپتاماسىنىڭ ناتيجەلەرى كۇمان تۋدىرسا، ازاماتتار نەمەسە تاراپتار بۇل جاعدايدا ساراپتامانى تاعايىنداعان ورگانعا جۇگىنىپ، قوسىمشا نەمەسە قايتالاما ساراپتاما تاعايىنداۋدى سۇراي الادى. بۇل تۋرالى «سوت ساراپتامالارى ورتالىعى» ر م ق ك ساراپتاما قىزمەتىنىڭ ساپاسىن باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى اسلان ساندىباي ۇلى اليتۋرليەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسى بارىسىندا جۋرناليستىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرۋ بارىسىندا ايتتى.
- ەگەر باستاپقى ساراپتاما قورىتىندىسى كۇمان تۋدىرسا، بۇل جاعدايدا ءسىز قۇقىق قورعاۋ ورگانىنا نەمەسە ساراپتامانى تاعايىنداعان ورگانعا دالەلدى نەگىزدەمەمەن جۇگىنىپ، قوسىمشا نەمەسە قايتالاما ساراپتاما تاعايىنداۋدى سۇراي الاسىز. سوت ساراپتاماسىن جۇرگىزۋ مەرزىمى زاڭ بويىنشا 30 كۇنتىزبەلىك كۇن، - دەدى سپيكەر جۋرناليست ساۋالىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سونداي-اق جۋرناليستەر سوت ساراپتاماسىنىڭ ناتيجەسى دالەل رەتىندە تانىلماۋى مۇمكىن بە دەگەن قوسىمشا سۇراق قويدى.
- ساراپشىنىڭ قورىتىندىسى دالەلدەمەلەردىڭ ءبىرى عانا. وعان باعا بەرەتىن سوت نەمەسە ساراپتامانى تاعايىنداۋشى ورگان، ول ءوزىنىڭ ىشكى سەنىمىنە سۇيەنىپ شەشىم قابىلدايدى. ەگەر ساراپتاما ناتيجەسى مويىندالماسا، سوت شەشىم قابىلدايدى، ال كەيبىر جاعدايلاردا ساراپشىعا قاتىستى جەكە ۇيعارىم شىعارۋى مۇمكىن، - دەپ ناقتىلادى اسلان اليتۋرليەۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، ق ر ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ ماجبۇرلەپ ورىنداتۋ كوميتەتى ازاماتتاردى الاياقتاردىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرىنە قاتىستى ەسكەرتتى. سوڭعى ۋاقىتتا ءوزىن سوت ورىنداۋشىسى رەتىندە تانىستىرىپ، مينيسترلىكتىڭ ەمبلەماسىن زاڭسىز پايدالاناتىن جاعدايلار جيىلەگەن.