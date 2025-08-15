سوت رۋسلان بەردەنوۆتىڭ جەكە كۋالىك بەرۋىن تالاپ ەتتى
شىمكەنت. قازاقپارات – 18-تامىزدا ۇكىم شىعارۋعا دەيىن تاراپتاردىڭ جارىس ءسوزى وتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. پروكۋرور مەن قورعاۋشى ۇستانىمدارىن ءبىلدىرىپ، سودان كەيىن سۋديا قورىتىندى شەشىمدى دايىنداۋعا كىرىسەدى.
شىمكەنتتە اكىم ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساۋ ءىسى بويىنشا ءۇشىنشى سوت وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
سۋديا ءابىنۇر قارابايەۆ جابىرلەنۋشىنىڭ سوت پروتسەسىنە جەكە ءوزى نەمەسە ونلاين رەجيمدە قاتىسۋىن تالاپ ەتتى. ول رەسمي وكىل جەڭىس تىنىبەككە بەردەنوۆپەن بايلانىسىپ، بۇل مۇمكىندىكتى ناقتىلاۋدى تاپسىردى.
- ەگەر رۋسلان بەردەنوۆ كەلە الماسا، تەرگەۋ بارىسىندا بەرگەن جاۋابىنىڭ بەينەجازباسى پايدالانىلادى، - دەدى سۋديا.
ول ءىستى تولىق قاراۋ ءۇشىن جابىرلەنۋشىنىڭ تىكەلەي قاتىسۋىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇگىنگى سوت وتىرىسىندا قورعاۋشى تاراپ وقيعا بولعان جەردى قاراۋ حاتتاماسى مەن ەكى كۋاگەردىڭ جاۋابىن زاڭسىز دەپ تانۋ تۋرالى ءوتىنىشحات بەردى.
سوت پروتسەسى بارىسىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعاننان كەيىن تۇسىرىلگەن اكىمدىك عيماراتىنىڭ ىشكى بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ جازبالارى ۇسىنىلدى. بۇل كادرلاردان پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەن جەدەل-تەرگەۋ توبىنىڭ كەلگەن ناقتى ۋاقىتىن انىقتاۋعا بولادى.
وسىدان كەيىن سوت پروتسەسىنە ءۇزىلىس جاريالاندى.
تۇستەن كەيىن كەلەسى كۋاگەر - قالالىق قۇرىلىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى ولجاس تاجىبايەۆتان جاۋاپ الىنادى دەپ جوسپارلانعان.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق تۋرالى ءىس سوتقا جولدانعانىن جازعان بولاتىنبىز.
21-ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.
رۋسلان بەردەنوۆ اقپان ايىنىڭ سوڭىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.