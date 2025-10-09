سوت ەربولات جانابىلوۆ پەن ەلميرا تولەگەنوۆاعا قاتىستى شەشىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى
استانا. KAZINFORM - ەلوردانىڭ سوتى 11 اۆتوكولىكتى ۇتىسقا قويىپ، كۋرس ساتقان بلوگەرلەر ەربولات جانابىلوۆ پەن ەلميرا تولەگەنوۆانىڭ ۇستىنەن قوزعالعان ىسكە قاتىستى اپپەلياتسيالىق شەشىم شىعاردى.
ايتا كەتەيىك، سۋديا جاننا نۇرعاليەۆا بلوگەر ەربولات جانابىلوۆ پەن ەلميرا تولەگەنوۆاعا قاتىستى بولەك شەشىم شىعاردى.
ەربولات جانابىلوۆتىڭ ۇستىنەن قوزعالعان ءىس بويىنشا:
- ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتا انىقتالعان ءىس ءمان-جايىن، سوت وتىرىسى بارىسىندا كەلتىرىلگەن ۋاجدەردى ەسكەرە وتىرىپ، سوت ۇسىنىلعان دەرەكتەردىڭ كۇشىندە قالدىرىلۋى ءتيىس دەگەن پىكىرگە كەلدى. اكىمشىلىك ءىس ماتەريالدارىنداعى كەيبىر ءمان-جاي قوسىمشا انىقتاۋدى جانە ناقتىلاۋدى قاجەت ەتەدى. ەربولات جانابىلوۆ وتكىزگەن ءىس-شارادا لوتەرەيانىڭ بەلگىسى بار. ودان بولەك، ۇتىس ويىنىنا قاتىسۋ قۇنى مەن قاتىسۋشىلاردىڭ سانى جونىندە ناقتى دەرەكتەر جوق، - دەدى شەشىمدى شىعارا تۇرىپ جاننا نۇرعاليەۆا.
سونداي-اق ەلميرا تولەگەنوۆانىڭ ۇستىنەن قوزعالعان ءىس بويىنشا سوت شەشىمى وزگەرىسسىز، كۇشىندە قالدى. وسىلايشا، قوس بلوگەردىڭ سوتقا تۇسىرگەن اپپەلياتسيالىق شاعىمى قاناعاتتاندىرىلمادى.
ەسكە سالا كەتسەك، جەلىدە بىرنەشە اۆتوكولىك ۇتىسىن جاريالاعان قازاقستاندىق بلوگەرلەر ەربولات جانابىلوۆ پەن ەلميرا تولەگەنوۆا ارەكەتىن تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى نازارىنا الدى. كەيىن ءىس سوتقا جەتكەن ەدى.
سونداي-اق تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ويىن بيزنەسىن جانە لوتەرەيانى رەتتەۋ كوميتەتىنىڭ وكىلدەرى بلوگەر ەربولات جانابىلوۆ جاريالاعان كۋرس باعاسى نەگىزسىز قىمبات ەكەنىن مالىمدەدى.
5-قىركۇيەكتە استانادا بلوگەر ەربولات جانابىلوۆقا قاتىستى العاشقى سوت وتىرىسى ءوتتى.
سوت بارىسىندا بلوگەر ەربولات جانابىلوۆتىڭ ادۆوكاتى سۋديادان ءىستى توقتاتۋدى سۇرادى.
اتالعان جايتقا قاتىستى تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ جەكە تۇسىنىك بەردى.