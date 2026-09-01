سوت شەشىمى: ترامپ اق ۇيدەگى بال زالىنىڭ قۇرىلىسىن جالعاستىرادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش جوعارعى سوتى اق ءۇيدىڭ 400 ميلليون دوللارلىق بال زالىنىڭ قۇرىلىسىن جالعاستىرۋعا رۇقسات بەردى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگى BBC- گە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
ۇلتتىق تاريحي مۇرانى ساقتاۋ قورى سوتقا جولداعان تالاپ ارىزىندا پرەزيدەنتتىڭ مۇنداي اۋقىمدى قۇرىلىستى ءوز بەتىنشە باستاۋعا وكىلەتتىگى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
سوت القاسى 5 سۋديانىڭ قولداۋىمەن، 4 سۋديانىڭ قارسىلىعىنا قاراماستان ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ ءوتىنىشىن قاناعاتتاندىردى. ناتيجەسىندە جوبانىڭ جەرۇستى بولىگىنىڭ قۇرىلىسىن توقتاتۋعا ءتيىس تومەنگى ينستانتسيالاردىڭ شەشىمدەرىن بۇعاتتادى.
الايدا جوعارعى سوتتىڭ ءتوراعاسى، كونسەرۆاتور دجون روبەرتس ەرەكشە پىكىر بىلدىرگەن ءۇش ليبەرال سۋديانىڭ ۇستانىمىن قولدادى. ول كونگرەسس بۇل جوبانى ماقۇلداماعاندىقتان، «قۇرىلىستىڭ زاڭسىز بولۋى مۇمكىن» ەكەنىن ايتتى.
ۇلتتىق تاريحي مۇرانى ساقتاۋ قورى پرەزيدەنتتىڭ قۇرىلىستى ءوز بەتىنشە باستاۋعا وكىلەتتىگى جوق ەكەنىن العا تارتىپ، سوتقا شاعىم ءتۇسىردى.
وتكەن كۇزدە ترامپ اق ءۇيدىڭ تاريحي شىعىس قاناتىن بۇزىپ، ونىڭ ورنىنا بال زالىن سالۋدى باستادى. اق ءۇي اكىمشىلىگى جوبانىڭ نەگىزگى بولىگى قاراشا ايىنا دەيىن اياقتالاتىنىن، ال قۇرىلىستىڭ 2028-جىلدىڭ تامىزىندا تولىق بىتەتىنىن مالىمدەدى.
جۇما كۇنى جوعارعى سوت سۋديالار جوبانى تولىق توقتاتۋدى كوزدەگەن تالاپ ارىزدى قاراپ، اۋماعى 90 مىڭ شارشى فۋت (8,4 مىڭ شارشى مەتر) بولاتىن بال زالىنىڭ قۇرىلىسىن جالعاستىرۋعا ۋاقىتشا رۇقسات بەردى.
دۇيسەنبىدە جاريالانعان سوت قاۋلىسىندا قۇرىلىستى جالعاستىرۋعا رۇقسات بەرگەن بەس سۋديا تومەنگى ينستانتسياداعى سوتتار قۇرىلىستى توقتاتۋ ارقىلى «ءوز وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانعان بولۋى مۇمكىن» دەپ مالىمدەدى.
سۋديالاردىڭ كوپشىلىگى اق ءۇيدىڭ شىعىس قاناتى جوباسىنىڭ زاڭدىلىعى تۋرالى شەشىم شىعارعان جوق، ءبىراق تاريحي مۇرانى ساقتاۋعا اتسالىسىپ جۇرگەن ۇيىمنىڭ ۇكىمەتتى سوتقا بەرۋگە «پروتسەسسۋالدىق قۇقىعى جوق» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سۋديالار ترامپ اكىمشىلىگى تومەنگى ساتىداعى سوت شەشىمىنىڭ كۇشىن جويماسا، «ءوزى ۇتىلۋى مۇمكىن» ەكەنىن دالەلدەدى دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.
- بۇگىنگى شەشىم بيلىكتى ءبولۋ قاعيداتىنىڭ جەڭىسى ەمەس، - دەپ جازدى باس سۋديا روبەرتس ءوزىنىڭ پىكىرىندە.
سوت شەشىمىنە قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن ترامپ نەگىزسىز تالاپ ارىزدىڭ قۇرىلىستى توقتاتا الماعانىنا قۋانىشتى ەكەنىن جازدى.
- ءبىز امەريكانىڭ التىن داۋىرىندە ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز. بۇل عيمارات ۆاشينگتوندا بۇرىن-سوڭدى سالىنعان ەڭ ۇلى نىسانداردىڭ بىرىنە اينالادى، - دەدى ول.
ترامپ اق ۇيگە ءىس-شارالار وتكىزۋ ءۇشىن كەڭىرەك ورىن قاجەت ەكەنىن بۇرىننان ايتىپ كەلەدى. سوڭعى ۋاقىتتا ول مۇنداي نىساننىڭ ءوز قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن دە قاجەت ەكەنىن مالىمدەدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى ساۋىردە اق ءۇي تىلشىلەرى قاۋىمداستىعىنىڭ كەشكى اسى كەزىندە وزىنە قاستاندىق جاساۋ ارەكەتى بولدى دەگەن بولجامنان كەيىن بال زالىن سالۋ قاجەتتىگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. الايدا ۇلتتىق تاريحي مۇرانى ساقتاۋ قورى بۇل قۇرىلىس تاريحي نىسانعا ورنى تولماس زيان كەلتىرىپ جاتقانىن ايتتى. بۇل ۇستانىمعا ۆاشينگتون تۇرعىنى، تاريحي مۇرانى ساقتاۋ سالاسىنىڭ مامانى جانە قوردىڭ قامقورشىلىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى ەليسون حوگلاندتىڭ مالىمدەمەسى نەگىز بولدى.
بۇل اۋماققا ايىنا ءبىر رەت بارىپ تۇراتىنىن ايتقان حوگلاند ۇسىنىلعان تيپتەگى جانە اۋقىمداعى بال زالى سالىنسا، عيماراتتىڭ ەستەتيكالىق، مادەني ءارى تاريحي مۇددەلەرىنە نۇقسان كەلەتىنىن مالىمدەدى.
سوت ءتوراعاسى روبەرتس ءوز پىكىرىندە حوگلاند ايتقان دەرەكتەردىڭ تالاپ ارىزدى قاراۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بال زالى مەن وڭتۇستىك كوگالدا سالىنىپ جاتقان تىكۇشاق الاڭى - ترامپتىڭ ۆاشينگتوننىڭ كەلبەتىن وزگەرتۋگە باعىتتالعان اۋقىمدى جوسپارىنىڭ ءبىر بولىگى عانا.
ترامپتىڭ جوسپارىندا لينكولن مەموريالى ماڭىنداعى باسسەيندى قايتا جاڭارتۋ جانە پاريجدەگى تريۋمف قاقپاسىنان دا بيىك «ترامپ قاقپاسىن» تۇرعىزۋ بار.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ۆاشينگتوندا الەمدەگى ەڭ ۇلكەن تريۋمفالدى قاقپا سالدىراتىنىن حابارلاعان ەدىك.