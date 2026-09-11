سپورتتىق قۇزعا ورمەلەۋدەن ازيا ويىندارىنا ەلىمىزدەن 4 سپورتشى قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - سپورتتىق قۇزعا ورمەلەۋدەن ايچي-ناگوياداعى (جاپونيا) ازيا ويىندارىندا ەل نامىسىن قورعايتىن قازاقستاندىق سپورتشىلار انىقتالدى، دەپ حابارلايدى ق ر ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتى.
ءتورتجىلدىقتىڭ باستى دوداسىندا قازاقستان اتىنان ءامىر مايمۇراتوۆ، تامارا ۋلجابايەۆا، دامير توقتاروۆ، ادەليا ۋتەشيەۆا ونەر كورسەتەدى.
وتانداستارىمىزدىڭ بارلىعى «جىلدامدىق» ساناتىندا سىنعا تۇسەدى.
ايتا كەتەيىك، ازيا ويىندارىندا سپورتتىق قۇزعا ورمەلەۋ باسەكەلەرى 29-قىركۇيەكتە باستالادى.
وسىعان دەيىن سپورتتىق قۇزعا ورمەلەۋدەن قىتايدا وتەتىن الەم كۋبوگىنا ەلىمىزدەن كىمدەر باراتىنىن جازدىق.