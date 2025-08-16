سپورتشىلارعا ارنالعان اي سايىنعى تولەمدەردىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسى ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - «دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت تۋرالى» زاڭ قابىلدانعاننان كەيىن، سپورت تۇرلەرى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق كوماندالارىنىڭ قۇرامىنا كىرەتىن سپورتشىلارعا، ولاردىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىنا اي سايىنعى اقشا قاراجاتى تولەمدەرىنىڭ مولشەرىن بەكىتۋ تۋرالى بۇيرىق كۇشىنە ەندى.
- اي سايىنعى تولەم مولشەرى 5 تەن 250 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (ا ە ك) دەيىنگى ارالىقتا بەلگىلەنگەن. جاڭا جۇيە ينفلياتسيانى ەسكەرە وتىرىپ، تولەم سوماسىن جىل سايىن قايتا قاراۋدى قاجەت ەتپەي، قارجىلاندىرۋ كولەمىن اۆتوماتتى تۇردە تۇزەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ايتا كەتۋ كەرەك، بۇعان دەيىن بۇل تولەمدەر ءار وڭىردە ءارتۇرلى بولعان.
جاڭا جۇيە بويىنشا تولەمدەر حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق جارىستاردا جوعارى ناتيجە كورسەتكەن سپورتشىلار مەن ولاردىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىنا، سپورتتىق مانسابىن جالعاستىرۋ شارتىمەن، كەلەسى جارىسقا دەيىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ حابارلاماسىندا.
اتالعان بۇيرىق وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ اكىمدىكتەرىمەن، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى مينيسترلىگىمەن كەلىسىلگەن.
جاڭا ءتاسىل جوعارى دەڭگەيدەگى سپورتشىلار مەن ولاردىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىن قولداۋدا اشىقتىقتى، تۇراقتىلىقتى جانە تەڭ مۇمكىندىكتەردى قامتاماسىز ەتەدى.
ايتا كەتەلىك ۇكىمەت ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرىن ارتتىرۋ يدەياسىنان باس تارتقان ەدى.