سپورت ءمينيسترى حالىق اراسىندا تانىمال سپورت تۇرلەرىن اتادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 8,4 ميلليون ادام سپورتپەن جۇيەلى تۇردە اينالىسادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا سپورت جانە تۋريزم ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ايتتى.
- بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋ - قازاقستاننىڭ سپورت ساياساتىنىڭ باستى باعىتى. حالىق اراسىندا سپورتتى ناسيحاتتاۋ - سالاۋاتتى ۇلتتىڭ نەگىزى. بۇگىندە 8,4 ميلليون ادام جۇيەلى تۇردە سپورتپەن شۇعىلدانادى. بۇل - حالىقتىڭ 41,4 پايىزى. ماقسات - بۇل كورسەتكىشتى 2029 -جىلعا قاراي 50 پايىزعا جەتكىزۋ. وڭىرلەر بويىنشا ەڭ جوعارى قامتۋ اتىراۋ، قوستاناي، وبلىستارىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا. حالىق اراسىندا ەڭ تانىمال سپورت تۇرلەرى - فۋتبول، ۆولەيبول، باسكەتبول، سونداي-اق مارافوندار مەن جاپپاي جۇگىرۋ جارىستارى. ەلىمىزدە جىل سايىن 25 مىڭنان استام بۇقارالىق سپورتتىق ءىس-شارا وتەدى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورتىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. مەكتەپتەردە 53 مىڭنان استام سپورت سەكسياسى جۇمىس ىستەيدى، وندا 1,4 ميلليون بالا قاتىسادى. 486 مىڭنان استام وقۋشى مەكتەپ جانە مەكتەپتەن تىس مەكەمەلەردەگى 3600 سەكسيادا جاتتىعادى.
912 بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر كلۋبتارىندا 298 مىڭ بالا سپورتپەن اينالىسادى.
- ەلىمىزدە 406 مىڭ سپورتشىنى قامتيتىن 521 سپورت مەكتەبى جۇمىس ىستەيدى. 14 وبلىستىق جانە 5 رەسپۋبليكالىق مەكتەپ-ينتەرنات- كوللەدجدە 6500 وقۋشى وقيدى. بيىل مەملەكەتتىك سپورتتىق تاپسىرىسپەن 240 مىڭ بالا 7 مىڭنان استام تەگىن سەكتسياعا قاتىسۋدا. بۇل ماقساتقا جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن 50 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. 2025 -جىلعى 1-ماۋسىمنان باستاپ مادەنيەت، وقۋ-اعارتۋ جانە سيفرلاندىرۋ مينيسترلىكتەرىمەن بىرگە ءبىرىڭعاي ۆاۋچەر پيلوتتىق جوبا ىسكە قوسىلدى. بۇل مەحانيزم سپورت، شىعارماشىلىق جانە قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ سالالارىن بىرىكتىرەدى جانە مەملەكەتتىك پەن جەكە ۇيىمداردى ءبىرىڭعاي تسيفرلىق جۇيەگە قوسادى، - دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ.