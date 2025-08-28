سپورت ادامنىڭ دەنە ءبىتىمىن عانا ەمەس، ىشەك جۇمىسىن دا وزگەرتەدى - عالىمدار
استانا. KAZINFORM - عالىمدار ومىرلىك ماقسات پەن دەمەنتسيا اراسىنداعى بايلانىستى انىقتاپ، سپورتتىڭ ىشەككە اسەرىن ءتۇسىندىردى جانە نەگە تۇماۋ ۋاقىتشا COVID-19 دان قورعايتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ومىرلىك ماقسات دەمەنسيا قاۋپىن تومەندەتەدى
14 مىڭعا جۋىق ەرەسەك قاتىسۋشىنى قامتىعان ۇزاقمەرزىمدى زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا، ومىرىندە ماقسات پەن ءمان سەزىنەتىن ادامدار ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنىڭ بۇزىلىسىنا سيرەك ۇشىرايدى. ولاردا كوگنيتيۆتى بۇزىلۋلار ومىرلىك باعىتى جوق ادامدارعا قاراعاندا كەشىرەك دامىعان. بۇل اسەر ءتىپتى التسگەيمەر اۋرۋىنا جوعارى گەنەتيكالىق بەيىمدىلىگى بار ادامداردان دا بايقالعان.
سپورت تەك دەنە ءپىشىنىن ەمەس، ىشەكتى دە وزگەرتەدى
عالىمدار انىقتاعانداي، قارقىندى جاتتىعۋلار ىشەك ميكروبيومىن وزگەرتەدى. سپورتپەن شۇعىلداناتىن ادامداردا پايدالى باكتەريالار مەن شىرىشتى قورعاپ، زات الماسۋدى جاقسارتاتىن زاتتار كوبەيەدى. بۇل دەگەنىمىز سپورت بۇلشىقەت پەن جۇرەككە عانا ەمەس، ىشەك ارقىلى دا دەنساۋلىققا پايداسىن تيگىزەتىنىن بىلدىرەدى.
رينوۆيرۋس پەن كوروناۆيرۋس: تۇماۋ COVID-19-دان قالاي قورعاي الادى
جاڭا زەرتتەۋ كورسەتكەندەي، تۇماۋمەن اۋىرعاننان كەيىن كوروناۆيرۋس جۇقتىرۋ قاۋپى ۋاقىتشا تومەندەۋى مۇمكىن. بۇعان ينتەرفەروندار - رينوۆيرۋس كەزىندە بەلسەندىلىك تانىتىپ، جاڭا ينفەكسيالارعا جىلدام ارەكەت ەتۋگە كومەكتەسەتىن اقۋىزدار سەبەپ. اسىرەسە بۇل اسەر بالالاردا ايقىن بايقالادى، سەبەبى ولاردىڭ يممۋندىق جۇيەسى بەلسەندىرەك جۇمىس ىستەيدى.
مي مەن قولدىڭ ەپتىلىگى اراسىنداعى العاشقى دالەل
پريماتتارعا جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ ناتيجەسىندە: باس بارماق نەعۇرلىم ۇزىن ءارى قولدىڭ ەپتىلىگى جوعارى بولسا، مي سوعۇرلىم ءىرى بولاتىنى انىقتالدى. اقىل-وي مەن اقپاراتتى وڭدەۋگە جاۋاپ بەرەتىن نەوكورتەكس ءدال وسى ءدال قيمىل قابىلەتىمەن قاتار دامىعان. بۇل ءبىزدىڭ قولىمىز بەن ميىمىزدىڭ ەۆوليۋتسياسى ميلليونداعان جىل بويى قاتار جۇرگەنىن دالەلدەيدى.
عالىمدار: ەت وبىر قاۋپىن تومەندەتۋى مۇمكىن
امەريكالىق عالىمداردىڭ جاڭا زەرتتەۋىنە سايكەس، ەتتى تۇتىنۋ ءولىم-ءجىتىم قاۋپىنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستى ەمەس. كەرىسىنشە، جانۋار اقۋىزىن كوبىرەك جەگەن ادامداردا قاتەرلى ىسىكتەن قايتىس بولۋ قاۋپى ءسال تومەندەگەن. باستىسى، قالىپتى مولشەردە تۇتىنۋ جانە تەڭگەرىمدى تاماقتانۋدى ۇمىتپاۋ كەرەك.