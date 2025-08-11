سوربۇلاق تراگەدياسى: اسكەري ۇشقىش باحتيار ەرجىگىتوۆتى تۋىستارى جەر قوينىنا تاپسىردى
پاۆلودار. KAZINFORM - بۇگىن شارباقتى اۋدانى، شالداي اۋىلىنان شىققان ۇشقىش - باحتيار ەرجىگىتوۆتى تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارى اقتىق ساپارعا شىعارىپ سالدى. بۇل تۋرالى پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
- سوربۇلاق كولى ۇستىندە اسكەري تىكۇشاق كەنەتتەن بايلانىسسىز قالعان ساتتە، ءبارىمىزدىڭ جۇرەگىمىز ءبىر ءۇمىت، ءبىر كۇدىكپەن سوقتى. «امان بولار… ورالار…» دەگەن تىلەكپەن الاڭداپ، دۇعادا بولدىق. الايدا تاعدىردىڭ جازۋى باسقا ەكەن. باحتيار - اتا-اناسىنىڭ كوز قۋانىشى، وتباسىنىڭ تىرەگى، ەلىنىڭ ەرتەڭىنە ءۇمىت بولعان ازامات ەدى. اقتوبەدەگى اسكەري ۋچيليشەنى، تالعات بيگەلدينوۆ اتىنداعى اسكەري ينستيتۋتتى ءتامامداپ، سەمەيدە، كەيىن جەتىگەندە قىزمەت ەتتى. بورت ينجەنەرى قىزمەتىنەن مايور شەنىنە دەيىن كوتەرىلدى. جاسى نەبارى 32 دە ەدى. ءبىراق سول قىسقا عۇمىردىڭ ءوزى - ەرلىككە، ەلگە ادالدىققا تولى بولدى، - دەپ جازدى اكىمدىكتەن.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 25-شىلدە كۇنى الماتى وبلىسىندا جوسپارلى ۇشۋ بارىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ EC-145 تىكۇشاعى راداردان جوعالىپ كەتكەن ەدى.
سول ساتتەن باستاپ، جەدەل ىزدەستىرۋ جۇمىستارى باستالدى. بەرىلگەن باعىت بويىنشا تىكۇشاقتارمەن تەكسەردى. سوربۇلاق سۋ قويماسى قارالدى. قازعارىشتان الىنعان سۋرەتتەر ارقىلى جانار-جاعارمايدىڭ ءىزى تابىلدى. سوربۇلاق سۋ قويماسىنا جاقىن جەردەن تىكۇشاقتىڭ بىرنەشە بولشەگى تابىلدى. سودان باستاپ شتاب قۇرىلىپ، ىزدەۋ جۇمىستارى باستالدى.
ال 9-تامىز كۇنى 14 مەتر تەرەڭدىكتە تىكۇشاقتىڭ سىنىقتارى مەن ءمايىت انىقتالعان بولاتىن.
كەشە سوربۇلاقتا ەكىنشى ادامنىڭ ءمايىتى تابىلدى.
- ەرتىس-بايان جۇرتشىلىعى اتىنان جارى راۋشانعا، بالالارى احماد پەن ايلينگە، اتا-اناسى ءسانيوللا ەرجىگىت ۇلى مەن ايمان زاداش قىزىنا قايعىرىپ كوڭىل ايتامىز. سىزدەردىڭ قايعىلارىڭىز - بارشامىزدىڭ ورتاق قايعىمىز. باحتيار ەسىمىزدە ماڭگى، جۇرەكتەرگە وشپەستەي ءىز قالدىرعان قاھارمان باتىر. جانى ءجانناتتا، نۇرى پەيىشتە شالقىسىن، - دەپ جازدى وبلىستىق اكىمدىكتەن.