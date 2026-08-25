سورپا تولىققاندى اس بولا الا ما؟ ديەتولوگ ءتۇسىندىردى
استانا. قازاقپارات - سورپانى تولىققاندى اس دەپ ساناۋعا بولا ما دەگەن سۇراق كوپتەن بەرى تالقىلانىپ كەلەدى. ديەتولوگ مارگارەت لاگە Terra باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا مۇنىڭ ءبارى سورپانىڭ قۇرامىنا بايلانىستى ەكەنىن ايتتى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، سورپا پايدالى ءارى تويىمدى اس بولا الادى. ءبىراق ول ءۇشىن تاعامنىڭ قۇرامى تەڭگەرىمدى بولۋى كەرەك.
«سورپادا اقۋىز كوزى، ءتۇرلى كوكونىس جانە پايدالى كومىرسۋلار بولعانى دۇرىس. سوندا ول اعزاعا قۋات بەرىپ، توقتىق سەزىمىن ساقتاۋعا جانە دۇرىس تاماقتانۋعا كومەكتەسەدى»، - دەدى ديەتولوگ.
سورپانىڭ نەگىزىنە اسقاباق، ءسابىز، پاستەرناك نەمەسە كادى پايدالانۋعا بولادى. ال اقۋىز كوزى رەتىندە تاۋىق ەتى، مايى از ەت، جۇمىرتقا، بۇرشاق، جاسىمىق نەمەسە نوقات قوسۋعا كەڭەس بەردى.
سونداي-اق، ساپالى ماكارون ونىمدەرى مەن تامىرجەمىستەردى دە سورپاعا قوسۋعا بولادى.
ديەتولوگتىڭ ايتۋىنشا، ەڭ باستىسى - سورپانى تەك سۇيىق تاعام دەپ قابىلداماي، ونىڭ قۇرامىنداعى اقۋىز، كوكونىس پەن كومىرسۋدىڭ ۇيلەسىمىنە ءمان بەرۋ.