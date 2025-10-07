ق ز
    09:06, 07 - قازان 2025 | GMT +5

    سولتۇستىكتە اياز، وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل: اۋا رايىنا بولجام قانداي

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق الداعى كۇندەرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Қар, үсік, тұман: еліміздің 11 аймағында дауылды ескерту жарияланды
    Фото: Pixabay.com

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اشىق اۋا رايى كۇتىلەدى.

    الداعى كۇندەرى ەلدىڭ كوپتەگەن وڭىرلەرىندە سولتۇستىك-باتىس انتيتسيكلونىنىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز، اشىق اۋا رايى ساقتالادى. تەك رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى. ەل اۋماعىندا جەلدىڭ كۇشەيۋى، تۇمان، ال وڭتۇستىك-باتىستا جانە وڭتۇستىكتە - شاڭدى داۋىل بولجانادى.

    تۇنگى ۋاقىتتا سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 1- 7 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، ال كۇندىز 4- 16 گرادۋس جىلى بولادى. شىعىس وڭىرلەردە تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 5- 13 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز 3- 11 گرادۋس جىلى بولادى دەپ كۇتىلەدى. قالعان اۋماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بىرتىندەپ جوعارىلاۋى بولجانادى.

    ايتا كەتەيىك، اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالاندى.

