سولتۇستىكتە اياز، وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل: اۋا رايىنا بولجام قانداي
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق الداعى كۇندەرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اشىق اۋا رايى كۇتىلەدى.
الداعى كۇندەرى ەلدىڭ كوپتەگەن وڭىرلەرىندە سولتۇستىك-باتىس انتيتسيكلونىنىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز، اشىق اۋا رايى ساقتالادى. تەك رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى. ەل اۋماعىندا جەلدىڭ كۇشەيۋى، تۇمان، ال وڭتۇستىك-باتىستا جانە وڭتۇستىكتە - شاڭدى داۋىل بولجانادى.
تۇنگى ۋاقىتتا سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 1- 7 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، ال كۇندىز 4- 16 گرادۋس جىلى بولادى. شىعىس وڭىرلەردە تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 5- 13 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز 3- 11 گرادۋس جىلى بولادى دەپ كۇتىلەدى. قالعان اۋماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بىرتىندەپ جوعارىلاۋى بولجانادى.
ايتا كەتەيىك، اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالاندى.