سولتۇستىك قازاقستاننان شيانعا استىق تاسىمالداۋ ارناسى اشىلدى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
وزبەكستان ورىك جەمىسىن ەكسپورتتاۋ بويىنشا الەمدە ەكىنشى ورىندا - ءو ز ا
وزبەكستان ورىك ءوسىرۋ جانە ونى ەكسپورتتاۋ كولەمى بويىنشا الەمدە ەكىنشى ورىندا تۇر. سونىمەن قاتار، ەل شابدالى، شيە جانە ءجۇزىم جەمىسىن ءوسىرۋ مەن ەكسپورتتاۋدا دا جەتەكشى وڭىرلەر قاتارىندا اتالىپ وتىر.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا «ءو ز ا» باسىلىمى اگروونەركاسىپ دامىتۋ اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
حابارلامادا ايتىلعانداي، وزبەكستان ورىك ءوسىرۋ جانە ەكسپورتتاۋ جونىنەن الەمدىك رەيتينگتە تۇركيادان كەيىنگى ەكىنشى ورىندا، سونداي-اق شابدالى وندىرۋدە دە نەگىزگى ورتالىقتاردىڭ ءبىرى سانالادى.
مالىمەتكە سايكەس، 2024-2025 -جىلدارى رەسپۋبليكا بويىنشا جالپى اۋدانى 43,2 مىڭ گەكتاردى قۇرايتىن يندۋستريالىق- ينتەنسيۆتى جەمىس باۋلارى مەن ءجۇزىم القاپتارى سالىنىپ جاتىر.
اگەنتتىك مالىمەتىندە بيىلعى جىلدىڭ العاشقى 9-ايىندا 1,6 ميلليون توننا جەمىس- جيدەك ونىمدەرى 1,5 ميلليارد دوللار قۇنى كولەمىندە 70 تەن استام مەملەكەتكە ەكسپورتتالعان.
اتاپ ايتقاندا، جاھاندىق رەيتينگتەر بويىنشا وزبەكستاننىڭ كورسەتكىشتەرى ورىك ءوندىرۋ بويىنشا - تۇركيادان كەيىن الەمدە 2-ورىن؛ ورىك ەكسپورتتاۋ بويىنشا - يتاليادان كەيىن 2-ورىن؛ شيە، ءجۇزىم جانە شابدالى ەكسپورتتاۋ بويىنشا دا جەتەكشى مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى.
اۋعانستاندا 500 ب ا ق جۇمىس ىستەيدى - «eurasia Today»
تاليباننىڭ اقپارات جانە مادەنيەت مينيسترلىگىنىڭ وكىلى حابيب عافران دۇنيەجۇزىلىك تەلەديدار كۇنىنە وراي جولداعان حابارلاماسىندا 500 ب ا ق- تىڭ ىشىندە ونداعان تەلەاقپارات قۇرالىنىڭ دا بار ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى «eurasia Today» اقپارات اگەنتتى.
تاليباننىڭ اقپارات جانە مادەنيەت مينيسترلىگىنىڭ وكىلى بۇل توپ اۋعانستاندى باقىلاۋعا العاننان كەيىن 180 اقپارات قۇرالى مەن اقپارات قۇرالدارىن قولدايتىن مەكەمەلەرگە جۇمىس ىستەۋگە ليتسەنزيا بەرگەنىن ءمالىم ەتتى.
«eurasia Today» اقپارات اگەنتتىنىڭ دەرەگىنشە، بۇل مالىمدەمە تاليبان اۋعانستاندى باقىلاۋعا العاننان كەيىن ەلدەگى ب ا ق- تى قاتتى باسىپ- جانىشتاپ، ءسوز بوستاندىعىن شەكتەۋدە دەگەن جاعدايعا وراي جاسالدى.
تاليبان ۇكىمەتى سونىمەن قاتار تىكەلەي ەفيردەگى بەينەلەردى جاريالاۋعا تىيىم سالۋ ارقىلى اۋعانستاننىڭ 21 پروۆينتسياسىندا تەلەاقپارات قۇرالىنىڭ جۇمىسىن توقتاتتى.
ايتا كەتەيىك، دۇنيەجۇزىلىك تەلەديدار كۇنى - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ باس اسسامبلەياسىنىڭ ۇسىنىسى بويىنشا 1997 -جىلدان باستاپ جىل سايىن 21 -قاراشادا اتاپ وتىلەتىن حالىقارالىق كۇن.
قازاقستاندىق بيدايدىڭ قىتايعا ساپارى - «حالىق گازەتى»
سيان ايتسزيۋي استىق- ماي ونەركاسىبى توبى قىتاي- ەۋروپا پويىزى ارقىلى سولتۇستىك قازاقستاننان سيانعا استىق تاسىمالداۋ ارناسىن اشتى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا قىتايدىڭ «حالىق گازەتى» باسىلىمى حابارلادى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، بۇل ىنتىماقتاستىق مودەلى 2016 -جىلى باستالىپ، العاشقى 2000 توننا قازاقستاندىق ماي ونىمدەرى ارنايى پويىزبەن سيانعا جەتكىزىلگەن بولاتىن. سودان كەيىن بيدايدى تۇراقتى تاسىمالداۋ جولعا قويىلعان.
سونىمەن قاتار، جوبا «اۋىل شارۋاشىلىعىنا تاپسىرىس بەرۋ» ىنتىماقتاستىق مودەلىن قولداندى. سيان ايتسزيۋي استىق- ماي ونەركاسىبى توبى قىتاي جانە قازاقستان ساراپشىلارىمەن بىرلەسە وتىرىپ، ەگىنشىلىك تەحنولوگيالارى بويىنشا نۇسقاۋلىق بەرەدى جانە بەكىتىلگەن باعامەن ءونىمدى ساتىپ الۋعا كەپىلدىك بەرەتىن كەلىسىمشارتتار جاسادى. قازىرگى ۋاقىتتا سولتۇستىك قازاقستاندا ۇلكەن كولەمدە كووپەراتيۆتى ەگىن شارۋاشىلىعى بازاسى قۇرىلىپ، جەرگىلىكتى اۋىلشارۋاشىلىق ءوندىرىسىنىڭ تەحنولوگياسىن جەتىلدىرىپ وتىر.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «الاشانداعى تۇيەلەر قىستاۋعا ايدالدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالادى.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، جاقىندا ىشكى موڭعۇلدىڭ الاشان ءوڭىرى تۇيەلەردىڭ جىل سايىنعى قونىس اۋدارۋ مەزگىلىن باستادى. بادىن- دجاران، ۋلان- بۋح جانە ونىڭ اينالاسىنداعى ءشولدى جەردەگى مالشىلار كولىكتەر مەن موتوتسيكلدەرىنە ءمىنىپ، ءشول دالانىڭ كىندىگىنە ەندى. ولار جۇزدەگەن شاقىرىم جول ءجۇرىپ، تۇيەلەردى جيناپ، جازعى جايلاۋى بولعان ءشول دالا قويناۋىنداعى 2000 نان استام تۇيەنى قىستاۋلارىنا قاراي ايدادى. قىسقى وتارعا كوشىرۋ ءبىر ايعا سوزىلادى.
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ مالىمەتىنشە، ەلدەگى قوس وركەشتى تۇيەلەر ەڭ شوعىرلى ءومىر سۇرەتىن ءوڭىر رەتىندە الاشان تۇيە قورىندا 169000 تۇياق تۇيە بار. بۇل ەلدەگى جالپى قوس وركەشتى تۇيە سانىنىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىرىن قۇرايدى.
اراكچي: كاسپيي تەڭىزى يران ءۇشىن پارسى شىعاناعى سياقتى ماڭىزدى — ParsToday
يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترى كاسپي جاعالاۋى ەلدەرىمەن كوپجاقتى قارىم- قاتىناستاردى كەڭەيتۋ جانە ايماقتىڭ ەكونوميكالىق، ەنەرگەتيكالىق جانە تۋريستىك الەۋەتىن پايدالانۋ يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ساياساتىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلادى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
يراندىق ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەيەد ابباس اراكچي يراننىڭ سولتۇستىگىندەگى گيلان وبلىسىنىڭ ورتالىعى راشت قالاسىندا وتكەن كاسپي تەڭىزى ەلدەرىنىڭ وبلىس اكىمدەرىنىڭ العاشقى كەزدەسۋىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا كاسپي باسسەينىن پارسى شىعاناعى سياقتى ماڭىزدى دەپ سانادى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ايماقتا وتە ماڭىزدى ماسەلەلەر بار، ال جاعالاۋداعى ەلدەر وزدەرىنىڭ ورتاق مۇددەلەرى مەن الاڭداۋشىلىقتارىن تۇسىنە وتىرىپ، كوپتەگەن جىل بويى ىنتىماقتاستىقتارىن باستادى.
ParsToday IRNA- عا سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، اراكچي يراننىڭ سىرتقى ساياساتىندا كورشىلەرگە باسىمدىق بەرۋ كەرەكتىگىن تىلگە تيەك ەتكەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، كورشىلەرمەن ساياسي، ەكونوميكالىق، الەۋمەتتىك، مادەني جانە قاۋىپسىزدىك قاتىناستارىن كەڭەيتۋ بويىنشا كەڭ جوسپارلار بار جانە ديپلوماتيا بۇل باعىتتا بەلسەندى جۇمىس ىستەيدى.
يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى يراننىڭ سولتۇستىك گيلان، مازانداران جانە گۇلىستان وبلىستارىنىڭ دالىزدەرىنە، ترانزيتتىك باعىتتارىنا جانە تۋريستىك الەۋەتىنە توقتالىپ، بۇل ايماقتاردىڭ كاسپي تەڭىزى ەلدەرى ءۇشىن دە تۋريستىك باعىتتارعا اينالاتىنىنا ءۇمىت ءبىلدىردى.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «ParsToday- دە „يران مەن قازاقستان اراسىنداعى تاريحي جانە مادەني قارىم- قاتىناستار جاڭا الماسۋلاردى دامىتۋدىڭ نەگىزى بولىپ تابىلادى“ دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ مالىمەتىنشە، يراننىڭ سولتۇستىگىندەگى مازانداران گۋبەرناتورى يران مەن قازاقستان اراسىنداعى تاريحي جانە مادەني قارىم- قاتىناستاردى جاڭا الماسۋلاردى دامىتۋدىڭ نەگىزى دەپ سانادى.
«ParsToday» - ءدىڭ كەلتىرگەن دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، سارسەنبى كۇنى راشت قالاسىندا وتكەن كاسپي تەڭىزى جاعالاۋىنداعى وبلىستار اكىمدەرى العاشقى كەزدەسۋى اياسىندا مازانداران گۋبەرناتورى ءماھدي يۋنەسي روستامي قازاقستاندىق شەتەلدىك دەلەگاتسيانىڭ باسشىسىمەن كەزدەسىپ، مازانداراننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى، تاۋ-كەن ونەركاسىبى، تۋريزم جانە تەڭىز ساۋداسى سالالارىنداعى كەڭ مۇمكىندىكتەرىن ءتۇسىندىردى.
ول بىرلەسكەن نارىقتار، اۋە كومپانيالارى جانە مامانداندىرىلعان كورمەلەر قۇرۋ قاجەتتىلىگىن باسا ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، يران مەن قازاقستان اراسىنداعى تاريحي جانە مادەني قارىم- قاتىناستار - جاڭا الماسۋلاردى دامىتۋدىڭ نەگىزى سانالادى.
قازاقستان دەلەگاتسياسىنىڭ باسشىسى كەزدەسۋدە ءوزى پىكىرىن ءبىلدىردى.
تۇركيا پرەزيدەنتى ەردوعان ەسكەرتۋ جاسادى - TRT
تۇركيا پرەزيدەنتى ەردوعان تومەندەپ جاتقان تۋۋ كورسەتكىشى بولاشاق ءۇشىن قاۋىپتى ەكەنىن جانە بۇعان بەي- جاي قاراماۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان بەيسەنبى كۇنى انكارادا وتكەن «وتباسى جانە مادەنيەت‑ونەر سيمپوزيۋمىندا» سويلەپ، وتباسى ينستيتۋتىنا ءتونىپ تۇرعان قيىندىقتاردى اتاپ ءوتتى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، وتباسى ينستيتۋتىنا قاتىستى ماسەلەلەرگە نازار اۋدارىپ، ەردوعان «ءبىز گەندەرلىك بەيتاراپتىق پەن لگبتك قوزعالىستارىنا قارسى شارالار قابىلداپ جاتىرمىز، ەشقانداي جەڭىلدىككە نەمەسە سالعىرتتىققا جول بەرمەيمىز» دەگەن.
ول الەمدە عالامدىق كاپيتاليزم، مادەني يمپەرياشىلدىق پەن تسيفرلىق قورشاۋ كۇشەيىپ جاتقان كەزەڭدە تۇركيانىڭ وتباسىن ساقتاپ قالۋعا بەل بۋعانىن باسا ايتتى.
پرەزيدەنت سونىمەن قاتار دەموگرافيالىق داعدارىس تۋرالى ەسكەرتتى.
- ءبىز قازىر اپاتپەن بەتپە‑بەت كەلىپ وتىرمىز، - دەدى ول.
رەسمي دەرەكتەر بويىنشا ەلدەگى جالپى تۋۋ كورسەتكىشى وتكەن جىلى 1,48-گە تومەندەگەن.
بەيسەن سۇلتان