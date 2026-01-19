سولتۇستىك قازاقستاندا قىتاي عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىعى اشىلادى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا اگرارلىق سالادا عىلىم مەن ءوندىرىستى ۇشتاستىرعان جاڭا جوبا جۇزەگە اسپاق.
بىلتىر قاراشا ايىندا س ق و دەلەگاتسياسىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا ساپارىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. ەندى قىتاي جاعى قازاقستانعا ءىس-ساپارمەن كەلىپ وتىر. ساپار بارىسىندا قوناقتار جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرىمەن جانە اۋىل شارۋاشىلىعى وندىرۋشىلەرىمەن كەزدەستى، ۋنيۆەرسيتەتتىڭ زەرتحانالىق جابدىقتارىمەن تانىستى جانە ءوڭىردىڭ اگرارلىق كاسىپورىندارىن ارالادى.
قوزىبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى مەن حىنان اۋىلشارۋاشىلىق ينۆەستيتسيالىق توبىنىڭ بىرلەسكەن جوباسى قازاقستاننىڭ اۋىلشارۋاشىلىعى سالاسىنا تىڭ سەرپىن بەرۋدى ماقسات ەتكەن. زاماناۋي ينفراقۇرىلىمعا، وزىق تەحنولوگيالار مەن مامانداردى دايارلاۋعا نەگىزدەلگەن ول اۋىلشارۋاشىلىق سەكتورىندا وندىرىستەن باستاپ وڭدەۋگە جانە ساتۋعا دەيىن كەشەندى شەشىمدەر ۇسىنباق.
قىتايدىڭ ەڭ ءىرى اۋىلشارۋاشىلىق ينۆەستيتسيالىق كومپانيالارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن حىنان اۋىلشارۋاشىلىق ينۆەستيتسيالىق توبى جوباعا شامامەن 5 ميلليون دوللار قۇيىپ، جابدىقتارىمەن، زەرتتەۋلەرىمەن جانە ساراپتامالىق الەۋەتىمەن كىرەدى. سونداي-اق تۇقىم ماتەريالىن ۇسىنىپ، زاماناۋي جاتاقحانالار، زەرتحانالار اشۋدى جوسپارلاعان.
- استاناداعى اۋىلشارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ، اگروونەركاسىپتىك كەشەندى ودان ءارى دامىتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتىپ، سالانىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە ەلدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ باعىتىندا ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.
قازاقستان- قىتاي عىلىمي اۋىل شارۋاشىلىعى ورتالىعىن ىسكە قوسۋ ناتيجەسىندە ءداندى، مايلى داقىلداردى، بۇرشاق تۇقىمداستاردى جانە جەمشوپتەردى ىرىكتەۋ بويىنشا زەرتتەۋلەر مەن دەمونستراتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا بولادى. نەگىزگى ماقسات - اۋىل شارۋاشىلىعىن كليماتتىق وزگەرىستەرگە بەيىمدەۋ، داقىلدار مەن توپىراق قۇنارلىلىعىن باقىلاۋدا سيفرلاندىرۋدى ەنگىزۋ، پروتسەستەردى سيفرلاندىرۋ، ونىمدىلىكتى بولجاۋدا جاساندى ينتەللەكت پەن ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن پايدالانۋ، - دەيدى قوزىبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى ەربول يساقايەۆ.
ۋنيۆەرسيتەتتىڭ مالىمەتىنشە، قازىردىڭ وزىندە بۇل ماقساتقا س ق و اكىمدىگى 30 گەكتار تاجىريبەلىك جەر ءبولدى. جوباعا شەتەلدىك عالىمدارمەن بىرگە ۋنيۆەرسيتەتتىڭ وقىتۋشىلارى مەن ستۋدەنتتەرى تارتىلدى.
- جوبا تاجىريبەلىك الاڭداردى، زەرتحانالاردى، زاماناۋي ينفراقۇرىلىمدى قۇرۋدى كوزدەيدى. بۇل تۇراقتى، ەكسپورتقا باعىتتالعان اۋىل شارۋاشىلىعى پلاتفورماسىن قالىپتاستىرۋعا جانە تۇقىم ءوندىرىسىنىڭ ەگىستىك القاپتارىن 1 مىڭ گەكتارعا دەيىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ ۇمىتتەنەمىز. ىنتىماقتاستىقتى ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رەتىندە قاراستىرامىز، - دەيدى ەربول يساقايەۆ.
بۇعان دەيىن اگرارلىق سالاداعى نەگىزگى كاپيتالعا قۇيىلعان ينۆەستيتسيا 790 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەنىن جازعان ەدىك.
