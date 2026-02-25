سولتۇستىك قازاقستاندا ناۋرىزدا اۋا رايى قانداي بولماق
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا ناۋرىزدا ورتاشا اۋا تەمپەراتۋراسى 5-،…-7 گرادۋس، ياعني نورمادان 1 گرادۋس جوعارى بولماق.
«قازگيدرومەت» كاسىپورنى وبلىستىق فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، ايدىڭ ءبىرىنشى ونكۇندىگى سۋىق بولىپ، قار جاۋادى.
تەك ەكىنشى ونكۇندىكتەن باستاپ وڭىرگە كوكتەم كەلىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە +3,…+2 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 2+،…+7 دەيىن بىرتىندەپ كوتەرىلەدى دەپ بولجانعان.
ءۇشىنشى ونكۇندىكتە اۋا تەمپەراتۋراسى قۇبىلمالى بولادى، تۇندە 3+،…2+ پەن
3-،…8- ارالىعىندا، كۇندىز 5+،…+10 گرادۋستان 0،…5+ گرادۋسقا دەيىن اۋىتقۋى مۇمكىن.
تەمپەراتۋرانىڭ جوعارىلاۋى جانە جىلى اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ، سونداي-اق جاڭبىر تۇرىندە تسيكلونمەن ءوتۋى ەرىگەن سۋدىڭ پايدا بولۋىن كۇشەيتەدى. ءبىر ايدا جاۋعان جاۋىن-شاشىن مولشەرى وبلىستىڭ كوپ بولىگىندە نورمادان كوپ بولۋى ىقتيمال. تۇمان ءتۇسىپ، ەكپىنى 15-20 م/س جەتەتىن جەل ءبىر اي ىشىندە ءجيى بولماق.
وسىعان بايلانىستى، مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بيىل سۋ تاسقىنى كەزەڭىندە ەرىگەن قار سۋىنان قاۋىپ بار. سونداي-اق وزەندەردە مۇزداردىڭ جارىلىپ، قوزعالۋىنا بايلانىستى سۋ دەڭگەيى كەي جەرلەردە كوتەرىلۋى مۇمكىن. مۇز ناۋرىز ايىنىڭ ورتاسىنان جارىلا باستايدى.
سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە نەگىزگى بولجامدى «قازگيدرومەت» فيليالى 2-ناۋرىزعا دەيىن ۇسىنباق. ناۋرىز ايىنان باستاپ گيدرولوگيالىق بولجام اپتا سايىن ۇسىنىلسا، گيدرولوگيالىق بيۋللەتەن اي باسىنان شىعارىلادى.
گيدرومەتەوجاعداي وزگەرىپ، سۋ تاسقىنى قاۋپى تۋىنداعان ساتتە داۋىلدى ەسكەرتۋلەرى جىبەرىلەتىن بولادى.
بۇعان دەيىن سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى ءىرى سۋ قويمالارى سۋ تاسقىنىنا دايىن تۇرعانىن جازعان ەدىك.
