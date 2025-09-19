سولتۇستىك قازاقستاندا بيىل 122 سوتتالعاننىڭ جازاسى قاتاڭداتىلدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - پەتروپاۆلدا پروباتسيا ەسەبىندە تۇرعان سوتتالۋشى(باقىلاۋدا تۇرعان) قاشىپ كەتپەك بولدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بويىنشا قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، سوتتالعاننىڭ باس بوستاندىعى شەكتەلىپ، پروباتسيالىق ەسەپكە الىنعان. ءجۇرىس-تۇرىسى ەلەكتروندى بىلەزىك ارقىلى باقىلاۋدا بولعان.
ەر ادام جازاسىن وتەۋدەن جالتارماق بولدى. ەلەكتروندىق باقىلاۋ قۇرالىنىڭ سيگنالى جوعالعانىن ينسپەكتورلار دەر كەزىندە بايقاپ، سوتتالعاننىڭ تۇرعىلىقتى جەرىنە اتتاندى. ناتيجەسىندە ونى بۇلىنگەن بىلەزىكپەن قالادان كەتپەكشى بولعان جەرىنەن ۇستادى.
كەيىن بەلگىلى بولعانداي، ەر ادام دوستارىمەن باسقا قالاعا بارماق بولعان.
- بۇعان دەيىن دە سوتتالعان بىرنەشە رەت تۇرعىلىقتى جەرىن بەلگىلەنبەگەن ۋاقىتتا تاستاپ، سوتتىڭ تالاپتارىن بۇزعان. وسىعان بايلانىستى پروباتسيا قىزمەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا اۋىستىرۋ تۋرالى ماتەريالدى سوتقا جولدادى، - دەدى س ق و ق ا ج د ماماندارى.
جالپى جىل باسىنان بەرى س ق و-دا 122 سوتتالعانعا ءارتۇرلى قۇقىق بۇزۋشىلىقتار، سونىڭ ىشىندە ەلەكتروندىق باقىلاۋ قۇرالدارىن قاساقانا بۇلدىرگەنى ءۇشىن جازا باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا اۋىستىرىلدى.