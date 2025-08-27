سولتۇستىك قازاقستاندا الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازبالارى ءۇشىن سپورتشى 6 جىلعا سوتتالدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق سوتى اپەللياتسيالىق شاعىمدى قاراپ، ايباس قوڭقايەۆقا قاتىستى ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى.
س ق و سوتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ارالاس جەكپە-جەك تۇرلەرىنەن كاسىبي جاتتىقتىرۋشى پالەستينانى قولداعان جازبالارى ءۇشىن سوتتالعان ەدى. وعان «ارازدىقتى قوزدىرۋ» جانە «پوليسيا قىزمەتكەرىنە كۇش قولدانۋ» باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلعان.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، ايىپتالۋشى «ساياسي، ەتنوسارالىق جانە ءدىني سيپاتقا يە» پالەستينالىق-يزرايلدىك وقيعالار مەن قاقتىعىستارعا اسا قىزىعۋشىلىق تانىتقان. ول يزرايل مەن پالەستينا اراسىنداعى قاقتىعىستا زارداپ شەككەن پالەستينالىقتاردىڭ بەينەلەرى مەن ۆيدەولارىن جاريالاپ وتىرعان. سونداي-اق جەكە پاراقشاسىنا «Freedom for Palestine»، ياعني «پالەستيناعا بوستاندىق» دەگەن جازبا مەن پالەستينا تۋىن ورنالاستىرعان. ايىپتاۋشى تاراپ ونىڭ بۇل ارەكەتىن ء«دىني ارازدىقتى قوزدىرۋعا باعىتتالعان قىلمىستىق نيەت» دەپ باعالاعان.
سوتتالعان ادامنىڭ تۋىستارى ساراپتاما قورىتىندىلارىنىڭ نەگىزسىز ەكەنىن ايتىپ، ونى اقتاۋدى تالاپ ەتتى.
21 -ءساۋىر كۇنى ەسىل اۋداندىق سوتى كونقايەۆتى كىنالى دەپ تانىپ، 6 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا ۇكىم شىعاردى.
بۇعان دەيىن س ق و-دا ەكى بالانىڭ ولىمىنە كىنالى دەپ تانىلعان مەيىربيكەگە سوت ۇكىمى وزگەرىسسىز قالعانىن جازعان ەدىك.