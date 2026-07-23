سولتۇستىك قازاقستاندا چەچيل جەگەن ەر ادام ءبىر ولىمنەن امان قالدى
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جەدەل جاردەم بريگاداسى چەچيلگە (ىرىمشىككە - ەسك.) شاشالىپ، اسفيكسيا سالدارىنان جاعدايى ناشارلاعان 50 جاستاعى ەر ادامدى امان الىپ قالدى.
وبلىستىق جەدەل مەديتسينالىق كومەك ورتالىعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمەتىنشە، 103 پۋلتىنە قىزىلجار اۋدانى بەسكول اۋىلىنان شاقىرتۋ ءتۇسىپ، ەر ادام دەمالا الماي جاتقانى ايتىلعان.
«بريگادا جەتكەن بويدا ناۋقاس كلينيكالىق ءولىم جاعدايىندا بولدى، ە ك گ مونيتورىندا تامىر سوعىسى بايقالمادى»، - دەپ مالىمدەدى مەديتسينالىق مەكەمە وكىلدەرى.
فەلدشەرلەر جانساقتاۋ شارالارىن باستاپ، جۇرەككە جاناما ماسساج جاساپ، ونى جاساندى تىنىس الۋ اپپاراتىنا قوسقان.
تىكەلەي لارينگوسكوپيا كەزىندە فەلدشەرلەر بوگدە زاتتى، ياعني ىرىمشىكتى تاۋىپ، شىعارعان. وسىدان كەيىن دە ول ەسىن جيماعان.
وسىلايشا ماماندار وكپەنى جاساندى جەلدەتۋدى جالعاستىرعان.
«قازىر ناۋقاستىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق»، - دەدى وبلىستىق جەدەل مەديتسينالىق كومەك ورتالىعى وكىلدەرى.