سولتۇستىك قازاقستاندا جىرتقىش اڭدار ءبىر وتباسىنىڭ 150 تاۋىق-قازىن جەپ كەتكەن
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى جامبىل اۋدانى ترويتسكوە ەلدى مەكەنىندە ءبىر وتباسى باعىپ وتىرعان 150 تاۋىق-قازىنان ايىرىلدى. اۋىل تۇرعىندارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە ولاردان مازا كەتكەن. قارساق پەن تۇلكى كوشەگە كىرىپ، قوراداعى قاز-ۇيرەككە شاۋىپ جاتىر.
- اۋلا شيفەرمەن جانە بيىكتىگى 1,5 مەترلىك تەمىر تورمەن قورشالعان، جابىق تۇر. ءبىراق تۇندە بەلگىسىز اڭ كىرىپ، قۇستاردىڭ بارلىعىن تاماقتاپ كەتكەن. جالعىز بولماعان سىڭايلى. 50 باس قۇستىڭ تەك 14 ى عانا قالدى. ەسكەرتۋ ءۇشىن بۇل ۆيدەونى ءتۇسىرىپ جاتىرمىن، جابىق قوراعا قاماڭىزدار، مىندەتتى تۇردە شاتىرى بولسىن، - دەيدى ترويتسكوە اۋىلىنىڭ تۇرعىنى.
وبلىستىڭ باسقا ەلدى مەكەندەرىندە دە بۇل ماسەلە بار. جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرى تۇرعىندارعا ساقتىق شارالارىن كۇشەيتۋگە كەڭەس بەردى.
- جامبىل اۋدانىنىڭ ۆەتەريناريالىق ستانتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، قارساقتار، تۇلكىلەر، سونداي- اق قاڭعىرعان يتتەردىڭ كوبەيۋىنە بايلانىستى جەكە ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ يەلەرىنە ساقتىق شارالارىن ساقتاۋ ۇسىنىلادى. تۇنگى ۋاقىتتا قاقپانى، قورا-قوپسى ەسىكتەرىن جاۋىپ قويۋ، ال ءۇي قۇستارىن جابايى جانۋارلار كىرە المايتىن قورالاردا نەمەسە باسقا دا جابىق ورىنداردا ۇستاۋ قاجەت. وسى ساقتىق شارالارى ساقتالماعان جاعدايدا، جىرتقىش اڭداردىڭ ءۇي قۇستارىنا شابۋىل جاساۋ ءقاۋپى بار، - دەيدى جامبىل اۋدانى اكىمدىگىنىڭ وكىلدەرى.
بۇعان دەيىن س ق و-دا اڭشىلىق ماۋسىمى قاشان باستالاتىنىن جازعان ەدىك.