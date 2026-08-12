سولتۇستىك قازاقستاندا جارتى جىلدا قانشا بالا دۇنيەگە كەلدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جارتى جىلدا 2114 نارەستە دۇنيەگە كەلگەن.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ س ق و بويىنشا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، دۇنيەگە كەلگەندەردىڭ 1075 ى ۇل بالا جانە 1039 ى قىز بالا.
بالا تۋۋ كورسەتكىشى بويىنشا اقجار، ءۋاليحانوۆ جانە شال اقىن اۋداندارى الدا، ال اققايىڭ مەن م. جۇمابايەۆ اۋداندارى ارتتا كەلەدى.
2026 -جىلعى قاڭتار- ماۋسىمدا 2943 ادام قايتىس بولدى. حالىقتىڭ نەگىزگى ءولىم سەبەپتەرىنە كەلەر بولساق، قان اينالىمى جۇيەسىنىڭ اۋرۋلارىنان تۇرعىنداردىڭ 19 پايىز قايتىس بولعان، ەكىنشى ورىندا 18 پايىز جۇيكە جۇيەسىنىڭ اۋرۋلارى جانە 14 پايىز تىنىس الۋ ورگاندارىنىڭ اۋرۋلارى كەلەدى. ونكولوگيالىق اۋرۋلار مەن اس قورىتۋ ورگاندارىنىڭ اۋرۋلارىنىڭ دا ۇلەسى جوعارى. سونداي-اق دۇنيەدەن وتكەندەردىڭ 9,6 پايىز - جازاتايىم وقيعالاردان، 6,5 پايىز - ۋلانۋ مەن جاراقاتتانۋدان كوز جۇمعان.
جارتى جىلدىڭ ىشىندە وڭىردە 1300 نەكە تىركەلدى. ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ ورگاندارىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا 728 جۇپ اجىراسىپ كەتكەن.
قازىرگى ۋاقىتتا سولتۇستىك قازاقستاندا 512 مىڭ ادام تۇرادى. ونىڭ ىشىندە 50,4 پايىز - قالالىقتار.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا جول اپاتىنان بولاتىن ءولىم-ءجىتىم 7,8 پايىز تومەندەگەنىن جازعان ەدىك.