سولتۇستىك كيپر تۇرعىندارى جاڭا كوشباسشىسىن تاڭدايدى
استانا. KAZINFORM - جەكسەنبى كۇنى مويىندالماعان سولتۇستىك كيپر تۇرىك رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇرعىندارى جاڭا كوشباسشىسىن جانە ارالداعى قاقتىعىستى رەتتەۋ باعىتىن ايقىندايدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ارالدىڭ سولتۇستىگىندە تۇرىك كيپر قاۋىمداستىعى كوشباسشىسىنىڭ سايلاۋى 19-قازاندا وتەدى.
پرەزيدەنت سايلاۋىنا قازىرگى تۇرىك-كيپر باسشىسى ەرسين تاتار، وپپوزيتسيا جەتەكشىسى ءارى رەسپۋبليكالىق تۇرىك پارتياسىنىڭ (ر ت پ) ءتوراعاسى تۋفان ەرحيۋرمان، سونداي-اق كيپر سوتسياليستىك پارتياسىنىڭ وكىلى وسمان زوربا مەن تاعى بەس تاۋەلسىز كانديدات قاتىسادى.
رەسمي تۇردە سەگىز ۇمىتكەر تىركەلگەنىمەن، باستى تارتىس تاتار مەن ەرحيۋرمان اراسىندا وربىمەك. قوعامدىق ساۋالناما ناتيجەلەرى بويىنشا، ەكى ۇمىتكەر دە سايلاۋشىلاردىڭ 40 پايىزدان استامىنىڭ قولداۋىنا يە. ال قالعان قاتىسۋشىلاردىڭ كورسەتكىشى 1 پايىزدان تومەن. سوندىقتان ولاردىڭ قاي كانديداتقا قوسىلاتىنى جالپى ناتيجەعا ايتارلىقتاي اسەر ەتپەيدى.
سايلاۋدا جەڭىسكە جەتۋ ءۇشىن ءبىرىنشى تۋردا 50 پايىزدان استام داۋىس جيناۋ قاجەت. بۇل كورسەتكىشكە جەتۋ ىقتيمالدىعى تومەن بولعاندىقتان، قاجەت بولسا، ەكىنشى تۋر 26 -قازاندا وتەدى.
تۇرىك-كيپرلىكتەر كوشباسشىسىنىڭ الداعى بەس جىلعا سايلانۋى كيپر ماسەلەسىن شەشۋدىڭ بولاشاعىنا تىكەلەي ىقپال ەتەدى. نەگىزگى ەكى ۇمىتكەر بۇل ماسەلە بويىنشا قاراما-قارسى ۇستانىمدا.
تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعاننىڭ جانە تۇركيادان كيپرگە قونىس اۋدارعان وتباسىلاردىڭ قولداۋىنا يە ەرسين تاتار ارالدا ەكى بولەك مەملەكەتتى مويىنداۋ يدەياسىن جاقتايدى. ال تۋفان ەرحيۋرمان بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قارارلارىندا كورسەتىلگەندەي، ەكى قاۋىمداستىقتان تۇراتىن فەدەراتسيا قۇرۋدى ۇسىنادى.
تاتار كيپردە ەكى بولەك حالىق - گرەك جانە تۇرىك قاۋىمدارى ءومىر سۇرەتىنىن اتاپ وتسە، ەرحيۋرمان «ورتاق كيپردىڭ» يدەياسىنا سۇيەنىپ، بارلىق تۇرعىنداردى «كيپرلىكتەر» دەپ اتايدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بيىل قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ گرەكيا مەن كيپردەگى جاڭا ەلشىلەردى تاعايىنداعان بولاتىن.