سولتۇستىك كورەيادا وڭتۇستىك كورەيا كونتەنتىن كورگەنى ءۇشىن ءولىم جازاسى كوبەيگەن
استانا. قازاقپارات - COVID-19 پاندەمياسى كەزىندە شەكارالار جابىلعاننان كەيىن سولتۇستىك كورەيادا ءتۇرلى قىلمىستار، سونىڭ ىشىندە وڭتۇستىك كورەيانىڭ مادەني كونتەنتىن كورگەنى ءۇشىن ورىندالعان ءولىم جازالارى كۇرت ارتقان. بۇل تۋرالى سەيسەنبى كۇنى جاريالانعان ەسەپتە ايتىلدى، دەپ حابارلايدى Yonhap اگەنتتىگى.
سەۋلدە ورنالاسقان «وتپەلى كەزەڭ ادىلدىگى جونىندەگى جۇمىس توبى» (TJWG) ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمى جاريالاعان باياندامادا سولتۇستىك كورەيا باسشىسى كيم چەن ىن بيلىككە كەلگەن 2011 -جىلدان 2024 -جىلعا دەيىنگى 13 جىل ىشىندەگى ءولىم جازالارى مەن ۇكىمدەرى تالدانعان.
وسى كەزەڭدە راستالعان 144 ءولىم جازاسىنىڭ 65 ى سولتۇستىك كورەيا COVID-19 پاندەمياسىنىڭ باسىندا شەكاراسىن جاپقاننان كەيىن تاعايىندالعان.
زەرتتەۋ 265 سولتۇستىك كورەيالىق بوسقىننىڭ كۋالىگىنە جانە ەل ىشىندەگى دەرەككوزدەر ارقىلى اقپارات تاراتاتىن بەس ب ا ق-تىڭ ماتەريالدارىنا نەگىزدەلگەن.
ەسەپكە سايكەس، 2015- 2019 -جىلدارى ب ۇ ۇ كوميسسياسىنىڭ سولتۇستىك كورەياداعى ادام قۇقىقتارىنىڭ بۇزىلۋىن تەرگەۋىنەن كەيىن حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ نازارى كۇشەيىپ، ءولىم جازالارىنىڭ سانى ازايعان.
الايدا 2020 -جىلى پاندەمياعا بايلانىستى شەكارا جابىلعان سوڭ بۇل كورسەتكىش قايتادان كۇرت وسكەن. كەيىنگى بەس جىلدا ءولىم جازالارى مەن ءولىم ۇكىمدەرىنىڭ سانى 116,7 پايىزعا، ال زارداپ شەككەندەر سانى 247,7 پايىزعا ارتقان.
اسىرەسە كورەي دورامالارى، فيلمدەر، K-pop جانە ءدىني راسىمدەرگە قاتىستى ىستەر بويىنشا جازالار ايتارلىقتاي كوبەيگەن. ەسەپتە وڭتۇستىك كورەيانىڭ مادەني كونتەنتىنە بايلانىستى ءولىم جازالارى شەكارا جابىلعاننان كەيىن 250 پايىزعا وسكەنى كورسەتىلگەن.
باياندامادا پحەنيان 2020 جانە 2023 -جىلدارى ءتيىستى زاڭداردى قابىلداۋ ارقىلى مۇنداي رەپرەسسيالارعا قۇقىقتىق نەگىز قالىپتاستىرعانى اتاپ وتىلگەن.
سونداي-اق 46 ءولىم جازاسىن ورىنداۋ ورنى انىقتالعان. ونىڭ بەسەۋى بيلەۋشى كورەيا ەڭبەك پارتياسىنىڭ شتاب-پاتەرىنەن 10 شاقىرىم راديۋستا ورنالاسقان. سول جەردە كيم چەن ىننىڭ كەڭسەسى بار دەپ ەسەپتەلەدى.
- بيلىك ءتورتىنشى مۇراگەرلىك بيلىك اۋىسۋىنا ۇمتىلىپ وتىرعاندىقتان، مادەني جانە يدەولوگيالىق باقىلاۋدى كۇشەيتۋ، ساياسي ۇستەمدىكتى ساقتاۋ ءۇشىن ءولىم جازالارىنىڭ سانى ارتۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن باياندامادا.
ەسكە سالا كەتسەك، بىلتىر يراندا ءبىر جىل ىشىندە ءولىم جازاسىنىڭ سانى ەكى ەسەگە ارتقانىن جازدىق.