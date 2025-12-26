ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:11, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    سولتۇستىك كورەيا زىمىران مەن سنارياد ءوندىرىسىن ارتتىرادى

    استانا. KAZINFORM - كورەيا حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ (ك ح د ر) كوشباسشىسى كيم چەن ىن جاڭا وق-ءدارى زاۋىتىن سالۋ جوسپارىن جاريالادى.

    Северная Корея увеличит производство ракет и снарядов
    Фото: Yonhap

    سولتۇستىك كورەيا كوشباسشىسى زىمىران جانە سنارياد ءوندىرىسىن ارتتىرۋ - ەلدىڭ سوعىستى توقتاتۋ مۇمكىندىگىن نىعايتۋ ءۇشىن ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    Yonhap اگەنتتىگىنىڭ ك ح د ر مەملەكەتتىك جاڭالىقتار اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ حابارلاۋىنشا، كيم چەن ىن بۇل تۋرالى قورعانىس ونەركاسىبىنىڭ ءىرى زاۋىتتارىن ارالاعان كەزدە مالىمدەدى. زاۋىتتاردىڭ ورنالاسقان جەرى ناقتىلانباعان.

    ول سونداي-اق الداعى پارتيا سەزىندە جاڭا وق-ءدارى زاۋىتتارىن سالۋ جوسپارى قابىلداناتىنىن ايتتى.

    Северная Корея увеличит производство ракет и снарядов
    Фото: Yonhap

    - كورەيا حالىق ارمياسىنىڭ زىمىران جانە ارتيللەريالىق كۇشتەرىنىڭ الداعى قاجەتتىلىگىن قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن جوسپارلانعانداي جاڭا وق-ءدارى ءوندىرىسىن قۇرۋ ارقىلى قورعانىس ونەركاسىبىن جاڭعىرتۋدى ۇزدىكسىز جەتىلدىرۋ قاجەت، - دەدى كيم چەن ىن.

    شىن مانىندە، ونىڭ تەكسەرۋى كەلەسى جىلدىڭ باسىندا وتەتىن توعىزىنشى پارتيا سەزى قارساڭىندا قورعانىس سالاسىنداعى جەتىستىكتەردى باعالاۋعا باعىتتالعان.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ك ح د ر العاشقى يادرولىق سۇڭگۋىر قايىعىنىڭ سۋرەتتەرىن جاريالادى.

    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
