سولتۇستىك كورەيا يادرولىق قارۋ الەۋەتىن ارتتىردى - ماگاتە
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك كورەيا سوڭعى ۋاقىتتا يادرولىق قارۋىن دامىتۋدا «وتە ماڭىزدى» ىلگەرىلەۋشىلىككە قول جەتكىزدى. بۇل ۋران بايىتۋ جاڭا زاۋىتى قۇرىلىسىنىڭ ارقاسىندا بولۋى مۇمكىن.
حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىك باسشىسى رافاەل گروسسي بۇل تۋرالى سەۋلگە ساپارى كەزىندە مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Reuters.
ماگاتە باسشىسى سەۋلدە سويلەگەن سوزىندە 5 مەگاۆاتتىق رەاكتور، يادرولىق وتىندى قايتا وڭدەۋ قوندىرعىسى، جەڭىل سۋ رەاكتورى جانە سولتۇستىك كورەيانىڭ يونبەن يادرولىق كەشەنىندەگى باسقا دا نىسانداردا بەلسەندىلىك كۇرت ارتقانىن راستادى.
- وسى بەلگىلەردىڭ بارلىعى سولتۇستىك كورەيانىڭ يادرولىق قارۋ الەۋەتىنىڭ ايتارلىقتاي ارتقانىن كورسەتىپ وتىر، - دەدى گروسسي.
ول سونداي-اق سولتۇستىك كورەيانىڭ يادرولىق باعدارلاماسى بىرنەشە ونداعان وقتۇمسىقتان تۇرۋى مۇمكىن دەپ شامالادى.
قاداعالاۋ ورگانى وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، يونبەندەگى ۋران بايىتۋ سەحتەرىنە ۇقساس جاڭا نىسان قۇرىلىسى بايقالدى، ال سىرتقى سيپاتتامالاردى تالداۋ قۋاتتىڭ ايتارلىقتاي وسكەنىن كورسەتتى.
ماگاتە باعالاۋى امەريكالىق ستراتەگيالىق جانە حالىقارالىق زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ جاقىندا جاريالانعان ەسەبىمەن راستالىپ وتىر. وندا قارۋ-جاراق ماتەريالىن وندىرۋگە قابىلەتتى ۋران بايىتۋ زاۋىتى قۇرىلىسىنىڭ اياقتالعانى اتالىپ وتكەن.
- يادرولىق قارۋعا كوشۋ ەشقاشان ەشبىر ەلدىڭ قاۋىپسىزدىگىن جاقسارتپايدى، كەرىسىنشە، ولاردىڭ تارالۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن، - دەدى گروسسي.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ اتوم سۇڭگۋىر قايىقتارىن جاساۋ باعدارلاماسى تۋرالى ايتا كەلە، گروسسي سەۋلدى يادرولىق قارۋدىڭ تارالۋ قاۋپىن بولدىرماۋ ءۇشىن اگەنتتىكپەن تىعىز ىنتىماقتاستىقتا جۇمىس ىستەۋگە شاقىرعانىن مالىمدەدى.
- حالىقارالىق قاۋىمداستىق بۇل جوبانىڭ ماگاتە كەپىلدىگىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن كورۋى ءۇشىن جانە اگەنتتىك ينسپەكتورلارى يادرولىق ماتەريالدىڭ تەك سۇڭگۋىر قايىقتىڭ قوزعالىسى ءۇشىن عانا پايدالانىلاتىنىن جانە باسقا ەشتەڭە ءۇشىن پايدالانىلمايتىنىن تەكسەرۋى ءۇشىن ماگاتەمەن تەحنيكالىق تۇرعىدان نەگىزدەلگەن كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزۋ وتە ماڭىزدى، - دەدى ول سەۋلدە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ول ماگاتە بۇل پروتسەستى وزدەرىنىڭ يادرولىق سۇڭگۋىر قايىقتارىن جاساۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان تاعى ەكى ەل - اۋستراليا جانە برازيليامەن بىرگە جۇرگىزىپ جاتقانىن قوستى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن كورەيا اتوم ەنەرگەتيكاسى جوبالارىن بىرلەسىپ دامىتۋعا نيەتتى ەكەنىن جازدىق.