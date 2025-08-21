سولتۇستىك كورەيا قىتاي ماڭىندا قۇپيا بازا سالدى
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك كورەيا قىتاي شەكاراسىنا جاقىن جەردە ەلدىڭ ەڭ وزىق ستراتەگيالىق قارۋلارى ورنالاسقان قۇپيا زىمىران بازاسىن سالدى، دەپ حابارلايدى Bloomberg.
امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ستراتەگيالىق جانە حالىقارالىق زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، پحەنيان-پۋكتو پروۆينتسياسىنداعى سينپۋنگ بازاسىندا، ياعني قىتاي شەكاراسىنان 27 شاقىرىم قاشىقتىقتا يادرولىق قارۋدى تاسىمالداۋعا قابىلەتتى التىدان توعىزعا دەيىن كونتينەنتارالىق بالليستيكالىق زىمىران مەن ولاردىڭ جىلجىمالى ۇشىرۋ قوندىرعىلارىمەن جابدىقتالعان بريگادا كولەمىندەگى اسكەري ءبولىم بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام بار.
بۇل زىمىراندار شىعىس ازيا مەن ا ق ش- قا يادرولىق قاۋىپ تۋدىرۋى مۇمكىن ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. بازانىڭ قۇرىلىسى 2004-جىلى باستالىپ، 2014-جىلعا قاراي ونىڭ نەگىزگى نىساندارى پايدالانۋعا بەرىلگەن. بازاداعى زىمىراندار يادرولىق وقتۇمسىقتاردى تاسىمالداي الادى. نىساننىڭ اينالاسىندا زىمىران ۇشىرۋ الاڭدارى نەمەسە اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەسى جوق. بۇل بازانىڭ موبيلدى قاتتى وتىنمەن جۇرەتىن قۇرلىقارالىق بالليستيكالىق زىمىرانداردى ورنالاستىرۋعا ارنالعانىن كورسەتۋى مۇمكىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، سولتۇستىك كورەيا وڭتۇستىك كورەيامەن شەكارادا حابار تاراتۋدى توقتاتتى.