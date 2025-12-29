سولتۇستىك كورەيا قاشىققا ۇشاتىن قاناتتى زىمىراندارىن سىناقتان وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - زىمىران ۇشىرۋ ك ح د ر كوشباسشىسى كيم چەن ىننىڭ زىمىران ارقىلى باسقارىلاتىن سۋاستى يادرولىق سۇڭگۋىر قايىعىنىڭ قۇرىلىسىن تەكسەرگەننەن كەيىن بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ جۇزەگە اسىرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
Yonhap-تىڭ حابارلاۋىنشا، كيم چەن ىن ستراتەگيالىق قاناتتى زىمىرانداردىڭ ۇشىرىلۋىن جەكە ءوزى باسقارىپ، ۇلتتىق يادرولىق جاۋىنگەرلىك كۇشتەردى «تۇراقتى» دامىتۋعا شاقىردى.
ستراتەگيالىق قاناتتى زىمىراندار الدىن الا بەلگىلەنگەن تراەكتوريا بويىنشا 10199 جانە 10203 سەكۋند ۇشتى.
KCNA اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، كيم چەن ىن سولتۇستىك كورەيانىڭ «بۇرىنعىداي ۇلتتىق يادرولىق جاۋىنگەرلىك كۇشتەرىن تولىق دامىتۋ ءۇشىن بارلىق كۇش-جىگەرىن سالاتىنىن» راستادى.
ول ءارتۇرلى قاۋىپسىزدىك قاتەرلەرىنە بايلانىستى سولتۇستىك كورەيانىڭ يادرولىق تەجەۋ قۇرالدارىنىڭ سەنىمدىلىگى مەن جۇمىس ىستەۋ قابىلەتىن ۇنەمى تەكسەرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ قورعانىس مينيسترلىگى سولتۇستىك كورەيانىڭ ءبىرقاتار اسكەري ارەكەتتەرىن كورەيا تۇبەگىندەگى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىققا قاۋىپ توندىرەدى دەپ ايىپتادى.
- سولتۇستىك كورەيا وڭتۇستىك كورەيانىڭ تۇبەكتە بەيبىتشىلىك پەن قاتار ءومىر ءسۇرۋدى نىعايتۋعا باعىتتالعان ديالوگتى قايتا باستاۋعا باعىتتالعان ادال نيەتتى كۇش-جىگەرىنە جاۋاپ بەرۋى جانە تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ءۇشىن كۇش بىرىكتىرۋى كەرەك، - دەدى مينيسترلىك وكىلى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
وتكەن اپتادا سولتۇستىك كورەيا ازىرلەنىپ جاتقان يادرولىق سۇڭگۋىر قايىقتىڭ كورپۋسىن كورسەتتى.
ول سونداي-اق ۇزاق قاشىقتىققا ۇشاتىن زەنيتتىك زىمىرانداردىڭ سىناق ۇشىرىلىمدارىن تەكسەردى.