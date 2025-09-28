سولتۇستىك كورەيا نەگىزگى پارتيانىڭ قۇرىلعان كۇنىنە وراي راقىمشىلىق جاساماق
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك كورەيا كەلەسى ايدا ەڭبەك پارتياسىنىڭ قۇرىلعانىنا 80 جىل تولۋىنا وراي راقىمشىلىق جاسايدى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
بۇل قادام ىشكى بىرلىكتى نىعايتۋعا باعىتتالعان.
جوعارعى حالىق جينالىسىنىڭ پرەزيديۋمى 10-قازاندا اتاپ وتەتىن كورەيا ەڭبەك پارتياسىنىڭ قۇرىلعان مەرەيتويىنا وراي «ەلگە جانە حالىققا قارسى قىلمىس جاساعانى ءۇشىن» سوتتالعاندارعا راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
مالىمدەمەدە راقىمشىلىق سارسەنبى كۇنى كۇشىنە ەنەتىنى جازىلعان. سونداي-اق مينيسترلەر كابينەتى مەن ءتيىستى ورگانداردىڭ راقىمشىلىققا ىلىككەندەردىڭ قالىپتى ومىرگە ورالۋىنا كومەكتەسۋ ءۇشىن «پراكتيكالىق شارالار» ازىرلەيتىنى ايتىلدى.
- سولتۇستىك كورەيا سوڭعى رەت 2022-جىلى كەشىرىم جاساۋدى ەكى ماڭىزدى مەرەيتوي قارساڭىندا جاسادى. سول جىلى ءساۋىر ايىندا مەملەكەتتىڭ نەگىزىن قالاۋشى كيم ير سەننىڭ تۋعانىنا 110 جىل تولۋىندا جانە اقپاندا بۇرىنعى كوشباسشى كيم چەن يردىڭ تۋعانىنا 80 جىلدىعىندا، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
سولتۇستىك كورەيا ماڭىزدى ۇلتتىق مەرەكەلەر مەن ساياسي وقيعالارعا، سونىڭ ىشىندە كيم ير سەن مەن كيم چەن يردىڭ تۋعان كۇندەرىنە وراي كەشىرىم جاسادى. سونداي-اق 9-قىركۇيەك رەجيمىنىڭ قۇرىلعان كۇنىن جانە كورەيانىڭ ەڭبەك پارتياسىنىڭ مەرەيتويلارىن اتاپ ءوتۋ ءۇشىن شىعارىلدى. الايدا اتاۋلى داتالار نولمەن نەمەسە بەسپەن اياقتالعان جاعدايدا راقىمشىلىق جاسالدى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەشىرىم حالىقتىڭ قازىرگى كوشباسشىسى كيم چەن ىنعا دەگەن ادالدىعىن ارتتىرۋ جانە ۇزاققا سوزىلعان ەكونوميكالىق قۇلدىراۋ جاعدايىندا حالىقتى تىنىشتاندىرۋ ءۇشىن جاسالعان.
