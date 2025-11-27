سولتۇستىك كورەيا مەكتەپتەرىندە ورىس ءتىلى مىندەتتى ءپان رەتىندە ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM – ك ح د ر مەكتەپتەرىندە ورىس ءتىلى 4-سىنىپتان باستاپ مىندەتتى ءپان رەتىندە وقىتىلادى.
بۇل تۋرالى رەسەيدىڭ تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى جانە ر ف- ك ح د ر ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ تەڭ ءتوراعاسى الەكساندر كوزلوۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا رەسەيدە كورەي ءتىلىن ءۇش مىڭنان استام وقۋشى وقيدى. ولاردىڭ باسىم بولىگى كورەي ءتىلىن ەكىنشى نەمەسە ءۇشىنشى شەت ءتىلى رەتىندە تاڭدايدى.
- ك ح د ر- دا ورىس ءتىلى 4-سىنىپتان باستاپ مىندەتتى ءتىل رەتىندە ەنگىزىلگەنىن بىلەمىز. رەسەيدە دە كورەي ءتىلىن ۇيرەنىپ جاتقان وقۋشىلار سانى ارتىپ كەلەدى، - دەدى كوزلوۆ كوميسسيا وتىرىسىندا.
ول سونداي-اق 2026-جىلى ك ح د ر- دا ورىس تىلىندە ءبىلىم بەرۋ ورتالىعى اشىلادى دەگەن ءۇمىت بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ورتالىق كيم چحول چجۋ اتىنداعى پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەت بازاسىندا جۇمىس ىستەيدى. قازىرگى ۋاقىتتا ورتالىق ورنالاساتىن عيماراتتىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، شىلدە ايىنىڭ سوڭىندا ماسكەۋدەن پحەنيانعا العاشقى تىكەلەي اۋە رەيسى قونعان بولاتىن.