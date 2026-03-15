سولتۇستىك كورەيا جاپونياداعى تەڭىزگە 10 شاقتى بالليستيكالىق زىمىران ۇشىردى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيانىڭ بىرىككەن شتاب باستىقتارىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، سولتۇستىك كورەيا جاپونياداعى تەڭىزگە (شىعىس تەڭىزى) قاراي جاپپاي بالليستيكالىق زىمىرانمەن شابۋىل جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform Anadolu اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ بىرىككەن شتاب باستىقتارىنىڭ مالىمەتىنشە، پحەنيان بيلىگى استاناعا جاقىن ورنالاسقان سۋنان ايماعىنان 10 شاقتى بالليستيكالىق زىمىران ۇشىرعان.
حابارلامادا ىقتيمال قوسىمشا ۇشىرۋلارعا بايلانىستى كۇشەيتىلگەن دايىندىق جاعدايى جاريالانعانى جانە وقيعا تۋرالى اقپارات ا ق ش پەن جاپونياعا جىبەرىلگەنى اتاپ ءوتىلدى.
بۇل رەتتە جاپوندىق Kyodo اقپاراتتىق اگەنتتىگى جاپونيانىڭ قورعانىس مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ، زىمىرانداردىڭ ەلدىڭ ۇلتتىق ەرەكشە ەكونوميكالىق ايماعىنان تىس جەرگە قۇلاعانىن حابارلادى.
سونداي-اق جاپونيا پرەمەر- ءمينيسترى ساناە تاكايچي مەملەكەتتىك ورگاندارعا وقيعا تۋرالى قوسىمشا اقپارات جيناۋدى جانە ۇشاقتار مەن كەمەلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىرعانى اتاپ ءوتىلدى.
بۇعان دەيىن سولتۇستىك كورەيا ەكى بالليستيكالىق زىمىران ۇشىرعان، بۇل تۋرالى جاپونيا ۇكىمەتى مالىمدەمە جاساعانىن جازعانبىز.