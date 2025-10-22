سولتۇستىك كورەيا بالليستيكالىق زىمىران ۇشىردى
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك كورەيا جاپون (شىعىس) تەڭىزى باعىتىنا كەمىندە ءبىر بەلگىسىز بالليستيكالىق زىمىران ۇشىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Yonhap اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
بۇل تۋرالى وڭتۇستىك كورەيانىڭ بىرىككەن شتابتار باستىقتارى كوميتەتى (JCS) ءمالىم ەتتى.
جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن تاڭعى ساعات 8:20-دا جولدانعان حابارلاماعا سايكەس، زىمىراننىڭ ۇشىرىلعانى تىركەلگەن، الايدا قازىرگى ۋاقىتتا قوسىمشا مالىمەتتەر جاريالانعان جوق.
بۇل سولتۇستىك كورەيانىڭ ماۋسىم ايىندا وڭتۇستىك كورەيانىڭ جاڭا پرەزيدەنتى لي جە ميەن قىزمەتىنە كىرىسكەننەن كەيىنگى العاشقى زىمىران ۇشىرۋى بولىپ وتىر. بۇعان دەيىن پحەنيان 8 جانە 22-مامىر كۇندەرى قىسقا قاشىقتىققا ۇشاتىن بالليستيكالىق جانە قاناتتى زىمىراندارىن ۇشىرعان ەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇل زىمىران ۇشىرۋ الداعى ۋاقىتتا وتەتىن ازياتتىق- تىنىق مۇحيتتىق ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق (ا ت م ە ى) سامميتىنىڭ الدىندا ورىن الىپ وتىر. اتالعان سامميت وڭتۇستىك كورەيادا 31-قازان مەن 1-قاراشا ارالىعىندا وتەدى دەپ جوسپارلانعان.
ەسكە سالا كەتسەك، سولتۇستىك كورەيا قىتاي ماڭىندا قۇپيا بازا سالعانىن حابارلاعانبىز.
سونداي-اق سولتۇستىك كورەيا وڭتۇستىك كورەيامەن شەكارادا حابار تاراتۋدى توقتاتتى.