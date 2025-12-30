سولتۇستىك كورەيا الىس قاشىقتىققا ارنالعان قاناتتى زىمىراندارىن ۇشىردى
استانا. KAZINFORM - ك ح د ر ورتالىق تەلەگراف اگەنتتىگى (ك و ت ا) سولتۇستىك كورەيا الىس قاشىقتىققا ارنالعان قاناتتى زىمىراندارىن ۇشىرعانىن جانە كيم چەن ىن ەلدىڭ باتىس جاعالاۋىندا وتكەن اسكەري جاتتىعۋلارعا «زور قاناعاتتانۋشىلىق» سەزىمىن بىلدىرگەنىن جازدى.
دۇيسەنبى كۇنى سولتۇستىك كورەيا سارى تەڭىزدە الىس قاشىقتىققا ارنالعان ستراتەگيالىق قاناتتى زىمىرانداردى ۇشىرعانىن مالىمدەدى. كورەيانىڭ ورتالىق تەلەگراف اگەنتتىگى دەرەگىنشە، بۇل سىناقتىڭ ماقساتى — ءتيىستى بولىمشەلەردىڭ قارسى سوققى جاساۋعا دايىندىق دەڭگەيىن تەكسەرۋ.
«زىمىراندار بەلگىلەنگەن باعىت بويىنشا 10199 سەكۋند جانە 10203 سەكۋند ۇشىپ، نىسانانى ءدال كوزدەپ ءتيدى»، دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.
سىناقتار جەكسەنبى كۇنى وتكىزىلگەن. بۇل كوتا سولتۇستىك كورەيانىڭ «العاشقى يادرولىق سۇڭگۋىر قايىعىنىڭ» دەرلىك تولىق اياقتالعان كورپۋسىن كورسەتەتىن سۋرەتتەردى جاريالاعاننان كەيىن بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ بولدى.
جەكسەنبىدەگى مانەۆرلار پحەنياننىڭ كۇش كورسەتۋ ارەكەتى رەتىندە دە قاراستىرىلىپ وتىر. بۇل - 2026 -جىلدىڭ باسىندا ءوتۋى ءتيىس بيلەۋشى كورەيا ەڭبەك پارتياسىنىڭ سەزى قارساڭىنداعى قادام بولىپ وتىر.
اتالعان سەزگە ايرىقشا نازار اۋدارىلىپ وتىر، سەبەبى ول سوڭعى بەس جىلدا العاش رەت وتكىزىلمەك. سول جيىندا كيم چەن ىن پارتيالاستارىنىڭ الدىندا سويلەپ، ا ق ش- پەن قارىم-قاتىناستاعى جاڭا باسىمدىقتاردى جاريالاۋى نەمەسە ۆاشينگتوننىڭ يادرولىق قارۋسىزداندىرۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەردى قايتا باستاۋ تۋرالى ۇندەۋلەرىنە جاۋاپ بەرۋى مۇمكىن.
كورەيا ورتالىق تەلەگراف اگەنتتىگى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەلدىڭ باتىس جاعالاۋىندا وتكەن جەكسەنبىدەگى زىمىران ۇشىرۋلارعا بايلانىستى «ۇلكەن قاناعاتتانۋشىلىق» بىلدىرگەنىن حابارلادى.
كيم چەن ىن قارۋ-جاراق جۇيەلەرىنىڭ سەنىمدىلىگىن تەكسەرۋ جانە ولاردىڭ قۋاتىن كورسەتۋ سىرتقى قاۋىپ-قاتەرلەر جاعدايىندا «ءوزىن- ءوزى قورعاۋ قۇقىعىن جانە اسكەري تەجەۋدى جاۋاپكەرشىلىكپەن جۇزەگە اسىرۋدىڭ ءبىر كورىنىسى عانا» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتسەك، جۋىردا عانا ك ح د ر العاشقى يادرولىق سۇڭگۋىر قايىعىنىڭ سۋرەتتەرىن جاريالادى. ودان كەيىن ەل بيلىگى زىمىران مەن سنارياد ءوندىرىسىن ارتتىراتىنىن مالىمدەدى.