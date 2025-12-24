سوعىم-FEST: استاناعا قاي ءوڭىردىڭ فەرمەرلەرى كەلەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 26-31-جەلتوقسان ارالىعىندا «سوعىم-FEST» مەرەكەلىك جاڭا جىلدىق جارمەڭكەسى وتەدى. وعان اقمولا، اباي، قاراعاندى، تۇركىستان جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ فەرمەرلەرى قاتىسادى.
ءىس-شارا الاش تاس جولى، 35ب مەكەنجايىنداعى «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىنىڭ اۆتوتۇراعىندا وتەدى.
سونىمەن قاتار اتالعان ساۋدا ورتالىعىندا وسى كۇندەرى قالا تۇرعىندارىنا جاقسى تانىس قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى دە وتەدى. مۇندا جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىستەر مەن جەمىس-جيدەكتەردى، ەت ونىمدەرىن، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، نان-توقاش پەن كونديتەرلىك ونىمدەردى، تابيعي شىرىندار، توساپتار مەن دجەمدەردى ءتيىمدى باعادا ساتىپ الا الادى.
جارمەڭكەلەر ءار دەمالىس كۇندەرى تاڭعى 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى.
كەلۋشىلەردىڭ ىڭعايى ءۇشىن جارمەڭكە ماڭىنان 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317 باعىتتاعى قوعامدىق كولىكتەر قاتىنايدى.
ايتا كەتەلىك ەت باعاسىن تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن نە ىستەلىنىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.