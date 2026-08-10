سوڭعى ون جىلدا ەڭ كوپ قارالعان 10 قازاق ءانى
استانا. KAZINFORM - بۇل ءتىزىمدى جاساۋداعى باستى كريتەري - ءاننىڭ قازاق تىلىندە ورىندالۋى. سوڭعى ون جىلدا قازاق تىلىندەگى اندەر YouTube ارقىلى ميلليونداعان تىڭدارمانعا جەتتى. كەيبىر كومپوزيتسيالار قازاقستان اۋماعىنان شىعىپ، شەتەلدىك اۋديتوريا اراسىندا دا تانىمال بولدى.
بۇل ءتىزىمدى جاساۋداعى باستى كريتەري - ءاننىڭ قازاق تىلىندە ورىندالۋى. نەگىزگى كورسەتكىش رەتىندە YouTube-تاعى ەڭ كوپ قارالعان رەسمي نەمەسە اۆتورلىق جاريالانىمنىڭ قارالىم سانى الىندى. ءبىر ءاننىڭ كليپ، اۋديو، رەميكس جانە باسقا ارنالارعا جۇكتەلگەن نۇسقالارى ءوزارا قوسىلعان جوق. قارالىم سانى ۇنەمى ءوسىپ وتىراتىندىقتان، ماتەريالداعى كورسەتكىشتەر 2026 -جىلعى تامىزدىڭ باسىنداعى دەرەكتەرگە نەگىزدەلگەن.
1. ADAM - Zhurek
ADAM ورىنداعان «Zhurek» سوڭعى جىلدارداعى ەڭ تانىمال قازاق تىلىندەگى اندەردىڭ بىرىنە اينالدى. ليريكالىق كومپوزيتسيا الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭ تارالىپ، شەتەلدىك تىڭدارمانداردىڭ دا نازارىن اۋداردى. Turan Media ارناسىندا جاريالانعان ءاننىڭ نەگىزگى نۇسقاسى YouTube-تا 206 ميلليوننان استام رەت قارالعان.
2. ەركە ەسماحان - «قايدا؟»
2017 -جىلى جارىق كورگەن «قايدا؟» ەركە ەسماحاننىڭ ەڭ ۇلكەن حيتتەرىنىڭ ءبىرى سانالادى. ءاننىڭ جەڭىل اۋەنى مەن ەستە قالاتىن قايىرماسى ونى بىرنەشە جىل بويى تانىمال ەتىپ ۇستاپ كەلەدى.
Gakku TV ارناسىنداعى رەسمي بەينەبايان 185 ميلليون قارالىم جيناعان.
3. «ازيا» توبى جانە Baqay - «وپماي-وپماي»
«وپماي-وپماي» كوڭىلدى ىرعاعىنىڭ ارقاسىندا تويلار مەن مەرەكەلىك كەشتەردىڭ تۇراقتى انىنە اينالدى. كومپوزيتسيانىڭ ءماتىنى مەن قايىرماسى كوپشىلىككە تەز جاتتالىپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردە دە كەڭ تارادى.
«توي دۋمان» ارناسىنداعى بەينەبايان YouTube-تا 125 ميلليون رەت قارالعان.
4. جازيرا بايىربەكوۆا - «تۇساۋكەسەر»
«تۇساۋكەسەر» - جازيرا بايىربەكوۆانىڭ كەڭ تاراعان اندەرىنىڭ ءبىرى. ۇلتتىق سالت-ءداستۇر تاقىرىبىنداعى شىعارما تويلار مەن وتباسىلىق مەرەكەلەردە ءجيى ورىندالادى.
YouTube-تاعى بەينەجازبا 102 ميلليوننان استام قارالىم جيناعان.
5. ۇلانعاسىر قامي - «قىزىل راۋشان»
«قىزىل راۋشان» ۇلتتىق ەسترادا مەن رەترو اۋەننىڭ ەلەمەنتتەرىن ۇيلەستىرگەن شىعارما رەتىندە تانىلدى. ءان ورىنداۋشىنىڭ شىعارماشىلىق جولىنداعى باستى حيتتەردىڭ بىرىنە اينالدى.
ۇلانعاسىر قاميدىڭ رەسمي ارناسىنداعى mood video 99 ميلليوننان استام قارالىم جيناعان.
6. قايرات نۇرتاس - «جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر»
«جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر» - قايرات نۇرتاستىڭ ەڭ تانىمال ليريكالىق اندەرىنىڭ ءبىرى. ماحاببات تاقىرىبىنداعى كومپوزيتسيا بىرنەشە جىل بويى تىڭدارمان اراسىندا تانىمالدىعىن ساقتاپ كەلەدى.
YouTube-تاعى بەينەبايان 82 ميلليوننان استام رەت قارالعان.
7. Sadraddin - Qansha kun
Sadraddin-نىڭ بىرنەشە قازاق تىلىندەگى ءانى YouTube-تا جوعارى كورسەتكىشكە جەتكەن. Qansha kun؟ بەينەبايانى 80 ميلليون جيناعان.
8. «BAYANSULU - «Aua rai
BAYANSULU-دىڭ ەكى ءانى YouTube-تا جوعارى قارالىم جيناعان. «Aua rai» بەينەبايانى شامامەن 80 ميلليون رەت قارالدى
9. ءاليا ابىكەنوۆا جانە قانات ۇمبەتوۆ - «جانىمدا بول»
«جانىمدا بول» - ءاليا ابىكەنوۆا مەن قانات ۇمبەتوۆ ورىنداعان تانىمال دۋەت. ليريكالىق ءان ۇيلەسىمدى ورىنداۋىمەن جانە ەستە قالاتىن اۋەنىمەن كوپشىلىككە ۇنادى.
YouTube-تاعى بەينەجازبا 73 ميلليوننان استام قارالىم جيناعان.
10. راحىمجان جاقايىم - «18- 25»
«18- 25» - راحىمجان جاقايىمنىڭ ەڭ تانىمال اندەرىنىڭ ءبىرى. جاستار ءومىرى مەن كوڭىل كۇيىن بەينەلەيتىن شىعارما جەڭىل اۋەنى جانە ەستە قالاتىن قايىرماسىمەن كەڭ اۋديتورياعا تارادى.
«توي دۋمان» ارناسىندا جاريالانعان بەينەجازبا YouTube-تا 72 ميلليوننان استام قارالىم جيناعان.
بۇل - قازاق تىلىندەگى اندەردىڭ تۇپكىلىكتى ءارى بارلىق مۋزىكالىق سەرۆيستى قامتيتىن سوڭعى رەيتينگى ەمەس. اتالعان كومپوزيتسيالاردىڭ Spotify ،Apple Music ،Yandex Music ،YouTube Music ،TikTok جانە باسقا پلاتفورمالاردا دا ميلليونداعان رەت تىڭدالعانى ءسوزسىز. الايدا بۇل سەرۆيستەردىڭ كوبى ءار ءاننىڭ تولىق ستاتيستيكاسىن اشىق جاريالامايدى. ال YouTube-تا قارالىم سانى پايدالانۋشىلارعا قولجەتىمدى بولعاندىقتان، ول قازاق تىلىندەگى اندەردىڭ سوڭعى ون جىلداعى تانىمالدىعى مەن جالپى مۋزىكالىق تەندەنسياسىن باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن نەگىزگى اشىق كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
دەرەككوز aikyn.kz