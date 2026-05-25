سوڭعى قوڭىراۋ: ەل مەكتەپتەرىندە وقۋ جىلى اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - بيىل وقۋ جىلىن 3,9 ميلليوننان استام وقۋشى اياقتادى. ونىڭ ىشىندە 215 مىڭنان استامى - 11-سىنىپ تۇلەكتەرى.
- وقۋ جىلىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 9-سىنىپتى ۇزدىك اياقتاۋعا ۇمىتكەرلەر سانى 31 مىڭنان استام. ال 11-سىنىپتى ۇزدىك اياقتاۋعا 18 مىڭ وقۋشى ۇمىتكەر. بۇگىندە ەلىمىزدىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 420 مىڭنان استام پەداگوگ ەڭبەك ەتىپ جاتىر، - دەپ اتالىپ وتكەن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مالىمەتىندە.
وقۋ جىلىنىڭ اياقتالۋىنا وراي 25-مامىر كۇنى ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەپتەرىندە «ءبىلىمىم - وتانىما!» تاقىرىبىندا ءبىرىڭعاي سىنىپ ساعاتى وتكىزىلەدى. سىنىپ ساعاتتارىندا وقۋ جىلى قورىتىندىلانىپ، وقۋشىلاردىڭ جەتىستىكتەرى مەن جارقىن ساتتەرى ەسكە الىنادى. سونداي-اق «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسىنىڭ نەگىزگى قۇندىلىقتارىنا، ءبىلىم مەن عىلىمعا قۇرمەتتى ارتتىرۋعا، يننوۆاتسيالىق ويلاۋدى دامىتۋعا حالىقتىق كونستيتۋتسيادا ايقىندالعان باستى ستراتەگيالىق باعىت رەتىندە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. وقۋشىلارعا جازعى كانيكۋل كەزىندە وقۋعا ۇسىنىلاتىن ادەبيەتتەر مەن كورۋگە ۇسىنىلاتىن فيلمدەر ءتىزىمى تانىستىرىلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا 217 زاماناۋي مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلدى. ونىڭ 84 ى اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردە ورنالاسقان. قازىرگى تاڭدا بۇل مەكتەپتەردە 220 مىڭنان استام وقۋشى ءبىلىم الىپ، 16 مىڭعا جۋىق پەداگوگ جۇمىس ىستەپ جاتىر.
مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشىن مەيرامحانادا وتكىزۋگە تىيىم سالىندى
- وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعى مەن قاۋلىسىنا سايكەس مەكتەپكە دەيىنگى، ورتا، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك، ورتا بىلىمنەن كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا سالتاناتتى ءىس-شارالاردى مەيرامحانالاردا، ءدامحانالاردا، بانكەت زالدارىندا، دەمالىس بازالارىندا جانە تابيعات اياسىندا وتكىزۋگە تىيىم سالىنادى.
اتا-انالاردان، زاڭدى وكىلدەردەن جانە ءبىلىم الۋشىلاردان سالتاناتتى ءىس-شارالارعا بايلانىستى اقشا جيناۋعا، سىيلىقتار مەن وزگە دە ماتەريالدىق قۇندىلىقتار تالاپ ەتۋگە جول بەرىلمەيدى. ال اتتەستاتتار مەن ديپلومداردى سالتاناتتى تابىستاۋ راسىمدەرى تەك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ قابىرعاسىندا ۇيىمداستىرىلادى، - دەپ اتالىپ وتكەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
بىرلەسكەن بۇيرىق ءبىلىم الۋشىلار اراسىندا مەكتەپ ءبىتىرۋ ءىس-شارالارىن وتكىزۋ كەزىندەگى قاۋىپسىزدىك پەن قوعامدىق قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا «زاڭ مەن ءتارتىپ» يدەولوگياسىن نىعايتۋدى كوزدەيدى.
استانا قالاسى ءبىلىم باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى مارجان قايىربايەۆانىڭ سوزىنە قاراعاندا، وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ تالابىنا سايكەس، مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرى مەن اتتەستات تابىستاۋ راسىمدەرى تەك مەكتەپتە ۇيىمداستىرىلۋى ءتيىس. وسىعان بايلانىستى مەيرامحانالاردا، كافەلەردە جانە وزگە دە ويىن-ساۋىق ورىندارىندا سالتاناتتى شارا وتكىزۋگە رۇقسات بەرىلمەيدى.
- بۇل تالاپتار بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. سونىمەن بىرگە قۇقىق بۇزۋ مەن جازاتايىم جاعدايلاردىڭ الدىن الىپ، اتا-انالارعا تۇسەتىن ارتىق شىعىندى ازايتۋ كوزدەلگەن، - دەدى ول.
سونداي-اق مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرى كەزىندە داستارقان جايۋعا، كولىك شەرۋىن ۇيىمداستىرۋعا، انيماتورلار مەن مەرەكەلىك اگەنتتىكتەردى تارتۋعا تىيىم سالىنادى. مۇعالىمدەر مەن مەكتەپ اكىمشىلىگىنە سىيلىق الۋ ءۇشىن اتا-انالاردان اقشا جيناۋعا دا جول بەرىلمەيدى.
ءبىلىم باسقارماسى الەۋمەتتىك تەڭدىكتى ساقتاۋ جانە وقۋشىلار اراسىندا ارتىق باسەكەلەستىككە جول بەرمەۋ ءۇشىن تۇلەكتەرگە مەكتەپ ۇلگىسىندەگى كيىم كيۋدى ۇسىندى.
قورىتىندى ەمتيحان مەرزىمى
2025- 2026 وقۋ جىلىنداعى قورىتىندى اتتەستاتسيانى وتكىزۋ ءتارتىبى بەكىتىلدى. 9-سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن قورىتىندى ەمتيحاندار 2026 -جىلعى 29-مامىر مەن 11-ماۋسىم ارالىعىندا وتەدى. ولار مىندەتتى پاندەر بويىنشا ءتورت جازباشا ەمتيحان تاپسىرادى.
ال 11-سىنىپ تۇلەكتەرىنە ارنالعان مەملەكەتتىك ەمتيحاندار 2026 -جىلعى 2-ماۋسىم مەن 15-ماۋسىم ارالىعىندا وتەدى. وقۋشىلار بەس ەمتيحان تاپسىرادى، ونىڭ ءبىرى اۋىزشا فورماتتا وتكىزىلەدى.
نەگىزگى جانە جالپى ورتا ءبىلىم تۋرالى اتتەستاتتاردى تاپسىرۋ سالتاناتى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 2026 -جىلعى 17- 18-ماۋسىم ارالىعىندا وتەدى.
اتتەستات تاپسىرۋ ءىس-شاراسى مەكتەپ باسشىسىنىڭ بۇيرىعى نەگىزىندە، اتا-انالار كوميتەتىمەن كەلىسۋ ارقىلى مەكتەپ عيماراتىندا وتكىزىلەدى.
ۇ ب ت فورماتى وزگەرىسسىز قالدى
ءساۋىر ايىندا 2026 -جىلعى نەگىزگى ۇ ب ت-عا وتىنىشتەر قابىلداۋ اياقتالدى. تەستىلەۋ 10-مامىردا باستالىپ، 10-شىلدەگە دەيىن جالعاسادى. تالاپكەرلەر نەگىزگى ۇ ب ت-نى ەكى رەت تاپسىرىپ، ەڭ ۇزدىك ناتيجەمەن گرانت كونكۋرسىنا قاتىسا الادى،
- ءوتىنىش بەرۋ كەزىندە تالاپكەرلەر تەستىلەۋ كۇنىن، ۋاقىتىن جانە پۋنكتىن وزدەرى تاڭدادى. ۇ ب ت-نىڭ ءبىرىنشى كۇنى بۇكىل ەلىمىز بويىنشا 926 ادام، ونىڭ ىشىندە ەلوردادا 359 تالاپكەر تەستىلەۋدەن وتەدى. جالپى ۇ ب ت 45 تەستىلەۋ پۋنكتىندە ۇيىمداستىرىلعان. بىرنەشە جىل قاتارىنان ەڭ كوپ تاڭدالعان بەيىندىك پاندەر كومبيناتسياسى «ماتەماتيكا- فيزيكا» بولىپ قالىپ وتىر - ونى تۇلەكتەردىڭ 17,9 پايىزى تاڭدادى. بۇل تالاپكەرلەردىڭ ينجەنەرلەر، مۇعالىمدەر، ەنەرگەتيكتەر، قۇرىلىسشىلار جانە باسقا دا تەحنيكالىق ماماندىقتارعا دەگەن ۇمتىلىسىن كورسەتەدى. تانىمالدىعى بويىنشا كەلەسى كومبيناتسيالار: بولاشاق مەديكتەرگە باعىتتالعان «بيولوگيا- حيميا» كومبيناتسياسى (14,5 پايىز) جانە شىعارماشىلىق باعىتقا قىزىعۋشىلىق تانىتقان تالاپكەرلەردى تارتاتىن «شىعارماشىلىق ەمتيحان» كومبيناتسياسى (12,4 پايىز)، - دەدى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى نۇرسەيىت بايجانوۆ.
2026 -جىلى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدىڭ فورماتى وزگەرىسسىز قالادى. تالاپكەرلەر ءۇش مىندەتتى جانە تاڭداۋى بويىنشا ەكى بەيىندىك ءپاندى تاپسىرادى. ۇ ب ت تاپسىرمالارىنىڭ جالپى سانى - 120. ونىڭ ىشىندە «قازاقستان تاريحى» ءپانى بويىنشا 20 تاپسىرما، «وقۋ ساۋاتتىلىعى» مەن «ماتەماتيكالىق ساۋاتتىلىق» پاندەرىنەن 10 تاپسىرمادان، سونداي-اق ەكى بەيىندىك ءپاننىڭ ءارقايسىسىنان 40 تاپسىرمادان بەرىلەدى. ۇ ب ت بويىنشا ەڭ جوعارى بال 140 بالدى قۇرايدى.
تەستىلەۋ ۋاقىتى - 4 ساعات (240 مينۋت). بۇل رەتتە ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالار ءۇشىن ۇسىنىلاتىن قوسىمشا 40 مينۋت ۋاقىت ساقتالاتىنىن ايتا كەتۋ كەرەك.
ەمتيحان كەزىندە تەستىلەۋ باعدارلاماسىندا كالكۋلياتور، حيميالىق ەلەمەنتتەردىڭ پەريودتىق جۇيەسى جانە تۇزداردىڭ ەرىگىشتىك كەستەسى قولجەتىمدى بولادى. سونىمەن قاتار تالاپكەرلەرگە ىڭعايلى بولۋ ءۇشىن كەستەلەردىڭ قاعاز نۇسقالارى دا بەرىلەدى.
مينيمالدى شەكتى بالدار وزگەرىسسىز قالدى. ۇلتتىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ شەكتى بالى - 65 بال، باسقا ج و و-نا 50 بال، «پەداگوگيكالىق عىلىمدار» ءبىلىم بەرۋ سالاسى بويىنشا - 75 بال، «دەنساۋلىق ساقتاۋ» ءبىلىم بەرۋ سالاسى بويىنشا - 70 بال، «قۇقىق» دايارلاۋ باعىتى بويىنشا - 75 بال.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ