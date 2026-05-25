سوڭعى قوڭىراۋ: اتا-انالار قىمبات بانكەتتەن باس تارتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەبىندە سوڭعى قوڭىراۋ سوعىلدى. وسى كەزەڭدە قوعامدا «مەكتەپپەن قالاي قوشتاسۋ كەرەك؟» دەگەن سۇراق قايتادان وزەكتى بولا ءتۇستى.
سوڭعى جىلدارى قىمبات بانكەتتەر، اۆتوكورتەجدەر، تاڭدى قارسى الۋ مەن زاڭسىز اقشا جيناۋ ماسەلەسى ءجيى تالقىلانىپ كەلەدى. بيىل وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن باستى ورىنعا قويىپ، مەكتەپ ءبىتىرۋ ءىس-شارالارىنا قاتىستى تالاپتاردى تاعى دا كۇشەيتتى.
- نەگىزگى ماقسات - بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى، ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن ساقتاۋ. سوندىقتان مەيرامحانالارداعى بانكەتتەر، اۆتوكورتەجدەر، تاڭدى قارسى الۋ، تابيعات اياسىنداعى باقىلاۋسىز جيىندار سەكىلدى فورماتتارعا تىيىم سالىنىپ وتىر. ال بالالاردىڭ ۇستازدارىنا، اتا-انالارىنا العىس ايتىپ، شىعارماشىلىق فورماتتا قوشتاسۋىنا ەشقانداي شەكتەۋ جوق. ولەڭ، ءان، بي، تەاترلاندىرىلعان قويىلىم، بەينەبايان - بارلىعى قولداۋ تابادى، - دەدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى تاربيە جۇمىسى جانە قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ دەپارتامەنتىنىڭ باس ساراپشىسى جىبەك نۇرجان.
ۆەدومستۆا مالىمەتىنشە، مەكتەپتەردە اتا-انالاردان اقشا جيناۋعا دا قاتاڭ تىيىم سالىنادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا كەز كەلگەن ماقساتتا، ونىڭ ىشىندە سوڭعى قوڭىراۋ مەن مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىنە اقشا جيناۋعا بولمايدى. سونداي- اق اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسكە سايكەس قۇنى 2 ا ە ك-تەن اساتىن سىيلىقتاردى نەمەسە جەڭىلدىكتەردى بەرۋگە جول بەرىلمەيدى. مۇنداي جاعدايدا ا ق ب ت ك-نىڭ 676-بابى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
مينيسترلىك اتا-انالار مەن وقۋشىلاردان قاراجات جيناۋ سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلىنە جول اشاتىن زاڭسىز ارەكەت ەكەنىن ەسكەرتەدى.
بيىل ەلوردا مەكتەپتەرى دە مەيرامحاناداعى ءبىتىرۋ كەشىنەن باس تارتقان.
- ءبىز اتا-انالارمەن سويلەسىپ، ەڭ الدىمەن قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن كوتەردىك. بۇعان دەيىن سالتاناتتى جيىننان كەيىن كەيبىر اتا-انالار بالالارىن مەيرامحانادا قالدىرىپ كەتەتىن جاعدايلار بولعان. سونداي كەزدە بالانىڭ قاۋىپسىزدىگىنە كىم جاۋاپ بەرەدى دەگەن ماسەلە تۋىندايدى. سونىمەن قاتار ءار وتباسىنىڭ جاعدايى ءارتۇرلى. قىمبات كويلەك، ماكياج، شاش ۇلگىسى، مەيرامحانا - مۇنىڭ ءبارى كەي اتا-انالارعا اۋىر سالماق تۇسىرەدى. وسىنى تالقىلاي كەلە، اتا-انالار وزدەرى ورتاق شەشىم قابىلداپ، قىمبات كەشتەن باس تارتتى، - دەيدى №8-مەكتەپ-ليتسەي ديرەكتورى گۇلنۇر ايتىموۆا.
ونىڭ سوزىنشە، مەكتەپ ءبىتىرۋ مىندەتتى تۇردە داڭعازالى فورماتتا ءوتۋى كەرەك ەمەس.
- ءبىز سوڭعى قوڭىراۋ مەن اتتەستات تابىستاۋ ءراسىمىن ەستە قالارلىقتاي ءارى تاربيەلىك ءمانى بار فورماتتا وتكىزۋدى ءجون كوردىك. بالالار ۇستازدارىنا ارناپ ءان ايتىپ، بي بيلەپ، تەاترلاندىرىلعان قويىلىمدار دايىنداپ جاتىر. مۇعالىمدەردىڭ دە وقۋشىلارعا ارنالعان توسىنسىيلارى بار، - دەدى گۇلنۇر ايتىموۆا.
مەكتەپتە بىرنەشە جىلدان بەرى تۇلەكتەردىڭ اعاش ەگۋ ءداستۇرى قالىپتاسقان. بيىل 70 تۇلەك مەكتەپ اۋلاسىنا 70 دەكوراتيۆتى اعاش ەككەن.
- بۇرىنعى تۇلەكتەردىڭ ءوزى دە كەلىپ، كەزىندە ەككەن اعاشتارىنىڭ جاعدايىن سۇراپ جاتادى. ءبىز بالالارعا مەكتەپپەن بايلانىستى تەك ساۋىق كەش ەمەس، وسىنداي پايدالى ىستەر ارقىلى دا ساقتاۋعا بولاتىنىن تۇسىندىرەمىز، - دەيدى ديرەكتور.
ال مەكتەپ تۇلەگىنىڭ اتا-اناسى اسەل قاليەۆانىڭ پىكىرىنشە، مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشىنىڭ باستى قۇندىلىعى - ءسان-سالتانات ەمەس، بالانىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن سانالى بولاشاعى.
- ءبىز قىمبات بانكەتتەن ادەيى باس تارتتىق. قازىر ءتۇرلى كەلەڭسىز جاعدايلار كوپ بولىپ جاتىر. سوندىقتان بالالارىمىزدى توي-تومالاققا ەمەس، بىلىمگە، عىلىمعا، ونەرگە باعىتتاۋدى ماڭىزدى دەپ سانايمىز. قاراپايىم، شىنايى اتموسفەراداعى كەشتىڭ تاربيەلىك ءمانى الدەقايدا جوعارى. ەڭ باستىسى - بالانىڭ اماندىعى، - دەدى ول.
مينيسترلىك وكىلدەرى مەكتەپپەن قوشتاسۋدىڭ قاۋىپسىز ءارى مازمۇندى فورماتتارىن قولدايتىنىن ايتادى. سوڭعى جىلدارى كوپتەگەن مەكتەپتە اعاش ەگۋ، بولاشاقتاعى وزىنە حات جازۋ، ەستەلىك كىتاپ الماسۋ سەكىلدى داستۇرلەر پايدا بولعان.